Taiwán establecerá una oficina dedicada a la promoción comercial con países aliados

miércoles 25 de marzo de 2026 , 08:45h

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, anunció el establecimiento de una oficina dedicada a la promoción del comercio para coordinar las iniciativas del sector privado impulsadas en el marco del Proyecto de Prosperidad de los Aliados Diplomáticos de la administración.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), Lin hizo el anuncio durante la ceremonia de apertura de un festival cultural de Eswatini el 23 de marzo en Nuevo Taipéi. El evento fue organizado por Leezen, una cadena de alimentos orgánicos con sede en la ciudad de Taipéi.



Durante sus palabras de apertura, Lin señaló que Leezen ha introducido productos alimenticios de Eswatini después de que la empresa participara en una delegación comercial organizada por el MOFA hacia el aliado africano el pasado mes de julio. El ministro elogió el evento cultural como un excelente ejemplo de la respuesta del sector privado a dicha iniciativa.



Para apoyar aún más el proyecto del ministerio, Leezen también estableció una empresa para comerciar con países aliados, indicó el ministro, añadiendo que más de diez otras compañías han manifestado su intención de participar. Asimismo, Lin elogió el evento cultural como otra muestra del compromiso del sector privado con los aliados diplomáticos.



El ministro subrayó que el MOFA ha integrado recursos para implementar ocho proyectos emblemáticos dentro de su enfoque de diplomacia integral, con el objetivo de fomentar la prosperidad de los aliados y socios de ideas afines.



Este compromiso se refleja plenamente en los sólidos lazos entre Taiwán y Eswatini, especialmente en áreas como la agricultura, la educación, la atención médica y el empoderamiento femenino, agregó el MOFA.



En particular, el ministro expresó su esperanza de que el Parque de Innovación Industrial de Taiwán, actualmente en construcción en Eswatini, atraiga mayor inversión taiwanesa a fin de impulsar la prosperidad mutua y el desarrollo sostenible.