Nueva temporada de conciertos IMPACTA

jueves 26 de marzo de 2026 , 09:00h

LANG LANG, CECILIA BARTOLI, NADINE SIERRA, YUJA WANG, PRETTY YENDE, JAVIER CAMARENA, RAPHAËL PICHON, LEONARDO GARCÍA-ALARCÓN O SIR SIMON RATTLE

IMPACTA presenta su temporada de conciertos 2026/2027 con una programación que busca consolidar y potenciar los valores que dieron origen a este proyecto musical: la búsqueda incansable de la excelencia artística, el máximo respeto hacia el público, y la voluntad de conectar con nuevas audiencias que aprecian la cultura en su más alto nivel.

En esta nueva edición, IMPACTA ha programado un ciclo de nueve conciertos con grandes estrellas de la música y conjuntos internacionalmente reconocidos, que tendrá lugar del 1 de noviembre de 2026 al 10 de junio de 2027 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El Ciclo IMPACTA 26/27 arrancará el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para convertir la música en memoria y homenaje. La Camerata Salzburg, una de las orquestas clásicas más reconocidas del panorama internacional y originaria de la ciudad natal de Mozart, junto al extraordinario grupo vocal Vox Luminis, interpretará el sobrecogedor Réquiem de Mozart, la última misa escrita por el compositor de origen austriaco, que murió antes de terminarla.

El 29 de noviembre se podrá disfrutar de dos titanes de la música, estrellas mundiales que agotan localidades allá a donde van: la soprano Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang. Ambos unirán su talento para ofrecer un recital especial, que promete ser uno de los eventos más emocionantes de la próxima temporada musical.

Ya en 2027, el 29 de enero, la soprano Nadine Sierra actuará junto a la Orchestre de L’Opéra Royal de Versalles, en lo que será una gala lírica excepcional, con composiciones de algunas de las grandes óperas de Donizetti (Don Pasquale, Lucia di Lammermoor, L'elisir d'amore), Mozart (Le Nozze di Figaro, Zaide) o Zingarelli (Giulietta e Romeo).

El 2 de febrero el reconocido director Leonardo García-Alarcón y su conjunto Cappella Mediterranea brindarán al público la oportunidad de disfrutar en versión semiescénica de Orfeo de Monteverdi, una de las obras fundacionales de la historia de la ópera. Esta partitura visionaria volverá a cobrar vida en una versión que promete una lectura vibrante, dramática y profundamente expresiva, que realzará la sorprendente modernidad de la obra de Monteverdi así como su fuerza teatral, intacta más de cuatro siglos después de su estreno. Un día después de este concierto estrella, el 3 de febrero, la famosa pianista Yuja Wang ofrecerá un recital único en el que los asistentes se podrán deleitar con su dominio técnico, carisma artístico, honestidad emocional y arrebatadora presencia escénica.

El mes de marzo será testigo de dos de las grandes citas del Ciclo IMPACTA. El 17 de marzo se presentará, como ya es tradición, la Pasión según San Mateo de Bach, en esta ocasión interpretada por el célebre director Sir Simon Rattle, la Freiburg Baroque Orchestra, y que contará con la destacada participación de la mezzosoprano Magdalena Kozena. Un año más, IMPACTA trae al Auditorio esta obra maestra sacra de la mano de intérpretes de máxima excelencia, fiel a su compromiso de presentar la mejor versión de la Pasión en cada temporada madrileña. El 31 de marzo será el turno de celebrar el 200 aniversario de la muerte de Ludwig van Beethoven a través de su obra más universal: la Novena Sinfonía. Raphaël Pichon y su querido Ensemble Pygmalion ofrecerán una versión única con instrumentos de época, que recuperará el sonido original y la fuerza auténtica de la obra, que incluye piezas como su archiconocido ‘Himno de la alegría’. Este concierto -que promete emoción, intensidad y belleza en estado puro- no será solo una cita con Beethoven, si no la mejor forma de celebrarlo y de recordar su mensaje de paz, alegría y libertad.

El 4 de mayo la Freiburg Baroque Orchestra y el conjunto vocal Vox Luminis volverán al Auditorio Nacional para interpretar la Misa en Si menor de Bach, uno de los grandes oratorios del repertorio barroco. Las dos formaciones -de las más prestigiosas de la música barroca actual- unirán fuerzas para ofrecer una lectura cuidada y profundamente musical de esta obra universal.

La temporada se clausurará por todo lo alto el 10 de junio con una gala de ópera y zarzuela protagonizada por dos de los cantantes líricos más reconocidos de la actualidad: el gran tenor mexicano Javier Camarena y la soprano sudafricana Pretty Yende. La gala estará dirigida por el maestro Pablo Mielgo.