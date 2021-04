Teresa Sapey: Lo que mejor me puede definir es que me dedico a la creatividad

¿En pocas palabras quién es Teresa Sapey?

Te respondo con una palabra: trabajo, soy mi trabajo, vengo de mi trabajo, voy a mi trabajo. Me define cada uno de mis proyectos. Las palabras las ponen las personas que hablen de mí y de los proyectos que realizamos.

Para quién no conozca a Teresa Sapey, unos datos: es una arquitecta, diseñadora e interiorista nacida en Cuneo, Italia. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Turín donde se licenció en 1985 para completar su formación académica en París con otra licenciatura Bellas Artes en la Parson School of Design y un máster en La Villette.

Con esta mujer hemos hablado de su trabajo y sus proyectos, incluso de la ciudad de Madrid…

¿Dónde estás ubicada actualmente?

Ubicada en la fabulosa ciudad de Madrid, donde llevo más de veinte años y donde abrí mi estudio y aquí sigo encantada.

Teresa Sapey, arquitecta, diseñadora, interiorista… ¿Qué es lo que te define mejor?

Lo que mejor me puede definir es que me dedico a la creatividad. Una creatividad con un fin funcional y espacial. Nuestro estudio es un laboratorio de “alta costura de la creatividad” por lo que nuestros proyectos abarcan desde interiores a exteriores, desde casas a oficinas, desde tiendas a restaurantes, hoteles y mucho más, etc. pero siempre donde prime la creatividad y la fantasía, pero con un toque de funcionalidad.

¿Las tres disciplinas se complementan o se pelean?

Sí, se complementan y se cruzan. Es complicado encontrar una pared entre un arquitecto, arquitecto de interiores, diseñador… es todo de lo mismo. Gio Ponti decía: “El arquitecto tiene que dibujar de la ciudad la cuchara”. Un proyecto siempre es un proyecto, no importa el tamaño, lo que importa el resultado final.

¿Qué ciudades se ajustan más a tus conceptos y por lo tanto serían mejor para vivir?

Las ciudades van cambiando con nuestra vida. En mi opinión, Madrid es una de las mejores ciudades para vivir en estos momentos, pero soy una fanática de Milán; si hablase alemán Berlín seria mi predilección; me divierte mucho Ámsterdam; me encanta Roma, adoro Nápoles; me pierdo por Palermo y me sale esa alma mediterránea total; adoro Estambul. Siempre digo que me gustan más las ciudades caóticas, me gustan los mercados, la gente en la calle, el ruido, los olores, los colores…los lugares vivos.

Ya que actualmente vives en Madrid ¿qué cambiarías en esta ciudad?

Como soy una persona imperfecta, muy humana pero muy imperfecta, me gustan las ciudades humanas e imperfectas, y creo que Madrid lo es, en el mejor de los sentidos. Si Madrid fuera perfecta, que aburrimiento, ¿no? Si tuviera que cambiar algo, quizás diría que me gustaría ver menos coches y a todo el mundo caminando a todos lados, rodeados de mucho verde. Pero ya me encanta Madrid, así, tal y como es.

¿Cómo es tu hogar ideal?

Para mí no existe el hogar ideal, siempre te falta algo. Cada vez que hacemos un proyecto residencial, a medida, nos falta un rincón, nos falta espacio para algo… Si aceptamos un espacio tal y como es, y nos deshacemos de algunos elementos más superfluos, y entendemos que un hogar ideal es donde podemos movernos bien, vivir bien, de lo esencial, entonces ese es el hogar ideal para cada uno. Una buena organización espacial: una buena cocina, un buen baño, un buen vestidor, un buen espacio donde tumbarse y seguramente una buena ventana “une chambre avec vue”, una habitación con vistas es muy importante. Y si no tiene vistas, hay que saber crearlas.

¿En tu propia casa experimentas tus ideas?

A veces sí, pero también experimento los restos de las otras obras. En mi casa hay de todo: regalos de familia, muebles heredados, muebles defectuosos de alguna obra, alguna pieza que no haya gustado a algún cliente…un popurrí. Mi casa es un mercadillo. Mi casa no es una casa, es un mundo: mi mundo.

Studio Teresa Sapey es un estudio de arquitectura y diseño con sede en Madrid desde su fundación en 1990.

Junto a tu equipo ¿eres capaz de diseñar cualquier lugar, desde una casa particular hasta un hotel?

¡Por supuesto! Estamos acostumbrados a diseñar de todo. Desde un hotel a una casa. Uno de los proyectos que tenemos entre manos es una casa prefabricada que es ideal, de unos 92m2. Estupenda, donde hemos utilizado el espacio al milímetro. Me encantaría construirme una para mí. Ubicarla en algún rincón de un gran bosque y escaparme los fines de semana, en plan escapadas románticas con mi iPad. Lo único que le falta son las ruedas, ja ja ja. Hemos utilizado materiales sostenibles, naturales y ecológicos.

También diseñamos clínicas, bodegas, tiendas, apartamentos de lujo, villas privadas, casas frente al mar, adosados, chalés… de todo. También hacemos restaurantes, tiendas, como por ejemplo el último proyecto de tienda que hemos realizado la nueva de Gancedo en Madrid, con la que hace poco hemos ganado un premio.

Nosotros nos ocupamos, siempre, de solucionar lo mejor que podamos un espacio para nuestro cliente.

¿Cómo se puede reconocer tu estilo en un edificio, ya sea por dentro o por fuera?

Creo que mi estilo podría ser la palabra chillón…pero no nos gusta mucho usar esta palabra. Somos muy detallistas y usamos muy bien el color. Por ejemplo, en la tienda de Gancedo, cuando entras es todo muy relajante porque los protagonistas son las diferentes telas que tiene expuestas por eso hemos usado una paleta más neutra, que no compita si no que deje que el producto sea el protagonista del espacio. Pero cuando vas por el pasillo que hay detrás o hacia la salida de emergencia es otra experiencia: es un viaje a través del color, emocionante con degradados del rojo al naranja al morado a los rosas... Una experiencia única.

¿Cuándo te llaman para un proyecto, qué buscas en esa idea para que resulte atractiva?

Supongo que cuando nos buscan para realizar un proyecto el cliente quiere algo atractivo, una visibilidad para el futuro, buscan una investigación. Detrás de nuestros proyectos no solo está la parte estética, hay mucha investigación: cómo se vive, cómo se mueve, la identidad de la marca etc. Cualquier detalle es importante. Nuestros materiales son la luz y el color. Cuando nos contactan, lo primero es conocernos y escuchar a nuestro cliente.

¿Alguna vez te has negado a sacar adelante un proyecto que te hayan propuesto?

No, afortunadamente nunca me he encontrado en ese tipo de situación.

Ha sido profesora en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y ha sido profesora invitada en varias universidades extranjeras…

¿Qué disciplina o asignatura impartes? ¿Dónde tienes las clases?

He enseñado durante muchos años Investigación Plástica. He sido profesora de último año de Istituto Europeo di Design de fin de carrera en arquitectura de interiores. Doy clase en varias universidades. Me invitan a dar muchas charlas, recientemente me han nombrado embajadora de la Asociación Española del Lujo. A partir del año que viene voy a volver a enseñar, pero no puedo decir nada de momento. Es una sorpresa en Madrid...

¿Puedes compaginar todas tus facetas o depende del momento?

No son muchas mis facetas. Al final soy una persona del renacimiento, humanística con unos conocimientos a 360 grados para luego dar en el clavo con lo que necesita cada proyecto. Según como vea yo las cosas. Me formo de las cosas, leo a diario, me informo, estoy en el mundo, presente.

El Museo del Confort, o más concretamente la cuenta de Instagram @museodelconfort, reúne en salas alrededor de 50 inventos …

Háblanos del Museo del Confort ¿qué significa?

El Museo del Confort es una cuenta de Instagram (@museodelconfort), iniciativa de la casa CITROËN, que reúne, dedicados al diseño o a la tecnología, varios inventos que hacen nuestra vida más fácil. Estos inventos tienen algo en común, son un made in Spain. Esta gran iniciativa pone en marcha diferentes actividades programadas: visitas guiadas, charlas con expertos y concursos para jóvenes diseñadores. En este último caso, tengo el honor de formar parte del jurado para un concurso de ideas, que aporten bienestar en el coche, orientado a jóvenes menores de treinta años.

Y Teresa Sapey, como ella misma nos dice, ha formado parte del jurado de ese concurso del Museo del Confort…

¿Qué pides o que exiges a aquellas personas que participan?

¡Qué los jóvenes saquen esa creatividad que llevan dentro! Muchos no saben que tienen un don en su interior y tienen que darlo a conocer. Que repiensen el significado de confort de forma democrática, contemporánea y atemporal.

¿Cómo llegas a ser jurado de este concurso de ideas y diseño?

Me han invitado y es un todo un honor para mí formar parte de él junto con unos compañeros y grandes profesionales entre los que se encuentra mi socia e hija, Francesca Heathcote Sapey.

¿Es más difícil diseñar o ser jurado?

No es que sea más difícil una cosa u otra. Son diferentes. Pero ambas tienen en común un gran sentido crítico de uno mismo.

Y así nos despedimos de Teresa Sapey, una persona inquieta, innovadora, y, por qué no, revolucionaria en su campo, ya sea arquitectura, diseño o interiorismo, con su equipo…

Y quedamos a la espera de esa sorpresa que nos ha prometido… en Madrid…

Entonces…

¡Hasta pronto!