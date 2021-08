Disfrutar de la montaña de un modo más ecológico

martes 17 de agosto de 2021 , 11:54h

Javi Alonso, montañero, fotógrafo y embajador de la marca noruega de ropa de deporte de montaña, Helly Hansen, aporta las claves para seguir disfrutando de la montaña y recorriendo senderos de forma menos agresiva e invasiva para la fauna y la flora del lugar

La montaña es un paraíso para el disfrute de todos pero para ello, debemos respetarla y preservarla. Debemos concienciarnos y tratar la naturaleza de forma mucho más sostenible, teniendo en cuenta que es un recurso tan frágil como valioso.

El embajador de Helly Hansen, Javi Alonso propone una serie de consejos fáciles para disfrutar de la flora y la fauna, y a la vez contribuir a minimizar nuestro impacto en la montaña.

Planifica la ruta y cuenta con el material adecuado

Por suerte, en la actualidad disponemos de un servicio de rescate muy rápido, efectivo y seguro; no obstante, un gran número de aficionados a la montaña abusan de ello, aventurándose a rutas y actividades sin preparación previa, poco conocimiento del lugar o no disponiendo del material adecuado. Pues, cabe tener en cuenta que estamos en un ambiente de montaña, donde el clima puede variar en pocas horas; en lugar de pensar en que con una simple llamada, el helicóptero acudirá a recogerles. Pues, ese vuelo del helicóptero puede suponer una gran molestia para determinadas especies que habiten la zona. En el caso del Pirineo, el urogallo, en grave peligro de extinción, es muy sensible a cualquier cambio en su hábitat. Estos cambios suponen que tenga que desplazar su cantadero, y esto puede provocar que acabe por no encontrar pareja y por lo tanto, no se reproduzca.

Sigue los senderos señalizados

La montaña está llena de senderos señalizados con carteles o hitos. Síguelos y no crees caminos nuevos de forma innecesaria. En algunas rutas poco frecuentadas es posible que no exista un camino como tal y debas seguir hitos (se tarat de marcas que se crean con varias piedras amontonadas). Suele suceder que te pierdas entre marca y marca y, pensando en que ese tramo de la ruta está mal señalizado, crees otro hito para ayudar a otros senderistas. Sin embargo, en numerosas ocasiones, esa nueva marca que has creado no sigue el trazado original; de modo que cuando distintos senderistas marcan su ruta, lo único que conseguimos es crear un caos de hitos y senderos en esa ruta o tramo. Por ello, es necesario planificar y estudiar previamente el recorrido de nuestra ruta. Actualmente existen numerosas aplicaciones móviles que te guiarán por el sendero correcto (incluso sin cobertura), además de relojes GPS y, por supuesto, mapas tradicionales.

Evita residuos en la montaña

Aunque parezca totalmente obvio, seguimos encontrando residuos en la montaña si bien es cierto que gracias a la educación medioambiental actual, los vamos reduciendo poco a poco. Pues, si bien cada vez es más incomprensible tirar una lata en la montaña, no sucede lo mismo en el caso de papeles higiénicos, pañuelos y toallitas húmedas. Además, si tienes previsto acampar en la montaña y necesitas lavar los cacharros en el río, hazlo con un jabón biodegradable, nunca con detergente, ya que estarías vertiendo productos tóxicos.

Respeta la fauna

Las montañas son el hogar de muchos animales, por lo que debemos respetarles y suponer el mínimo impacto para ellos. Por supuesto, es un espectáculo ver cómo los rebecos trepan por las rocas, o las marmotas corren por las praderas, pero deberemos observarlos sin molestarles. En el caso de salir con tu perro, debes saber que en los parques nacionales debes llevarlo atado, de manera que no interfiera con la fauna del parque. Pues, en muchas ocasiones salen corriendo detrás de ciervos u otros animales, ocasionado estampidas de rebaños. Y, en el caso de que utilices, dron debes saber que estos aparatos han ocasionado varios accidentes con animales que se han asustado y han acabado despeñados por alguna montaña. El ruido de los motores, aunque nos pueda parecer insignificante, provoca un gran estrés en los animales, ya que se trata de un sonido desconocido y nuevo para ellos. Además, en la mayoría de zonas de montaña, el vuelo de drones está prohibido salvo para uso profesional y con previa autorización.

Minimiza los desplazamientos

Procura no movilizar más vehículos de los necesarios, si sales a la montaña con un grupo de amigos, lo más adecuado sería organizarse en el mínimo de vehículos posible, de esta manera se reduce también la contaminación de los espacios naturales. Si es posible, utiliza el transporte público. Actualmente se está intentado substituir los vehículos de trasporte público tradicional por vehículos eléctricos en espacios naturales.

Apuesta por envases reutilizables

Esto debería ser una práctica tanto en la montaña como en nuestro día a día. Utilizar envases reutilizables para transportar la comida de la excursión, en lugar de papel de aluminio o plástico, contribuirá a reducir la cantidad de residuos que generamos en nuestro día a día.

Evita las rutas más famosas.

La montaña es muy grande y existen multitud de rutas iguales o más bonitas que las más famosas. Por ello te invitamos a evitar estas rutas en temporada alta y a descubrir otras nuevas que seguro te van a sorprender.

Javier Alonso

Subcampeón de mundo máster en slálom, el leonés Javier Alonso Teresa se hizo con la plata en el Campeonato del Mundo de categoría máster en Cortina d’Ampezzo. Hace unos años se apartó de la competición para seguir su carrera de ADE y sus labores de entrenador y profesor del Centro de Formación de Profesores de esquí alpino en el Valle de Arán. Alonso, embajador de Helly Hansen, es un apasionado de la fotografía, la montaña y de los deportes en general.