Chester Cooper, nuevo Ministro de Turismo de las Islas Bahamas

Chester Cooper, ha sido nombrado Ministro de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas el pasado viernes 17 de septiembre de 2021, justo un día después de las elecciones generales que tuvieron lugar en el país. El nombramiento del gabinete del Viceprimer Ministro Cooper ha sido una de las primeras carteras asignadas por la nueva administración del Partido Liberal Progresista, que se ha alzado con la victoria en las urnas este pasado 16 de septiembre.

La Directora General de Turismo, Dña. Joy Jibrilu, ha declarado: "En el Ministerio de Turismo esperamos con entusiasmo empezar a trabajar bajo el nuevo liderazgo del Ministro Cooper, que aportará a nuestro Ministerio sus conocimientos y experiencia acumulados a lo largo de su carrera como líder de éxito en el sector privado. Su energía y su aguda visión empresarial son exactamente lo que necesitamos para continuar con nuestra labor de impulso hacia la recuperación del turismo en medio de esta pandemia".

El Ministro Cooper ha reconocido que todos los negocios principales de las Islas Bahamas están impulsados por la comunidad internacional y que la comprensión del contexto internacional de los negocios es absolutamente fundamental para la expansión sostenible de los sectores del turismo, la aviación y las inversiones en las Islas Bahamas. El Sr. Cooper, que ha logrado muchos éxitos en el sector privado, asume el timón de uno de los mayores sectores de actividad del país con una gran responsabilidad, consciente de la enorme tarea que tiene por delante. Está deseando afrontar este reto al servicio de su querido país.

El nuevo Ministro Cooper es el menor de 12 hermanos, está casado y es el orgulloso padre de 3 hijos. Valiente y humilde ha sido Presidente y Director Ejecutivo de BAF Global Group así como Presidente y Director Ejecutivo de BAF Financial & Insurance (Bahamas) Ltd. También ha sido presidente inaugural del Comité Asesor de Seguros del país y director fundador de The Bahamas Venture Fund. Es miembro de la Young Presidents Organization (YPO), es un distinguido maestro de ceremonias y es miembro de varios consejos del sector privado.

El Viceprimer Ministro y nuevo Ministro de Turismo, Chester Cooper, es en la actualidad el líder adjunto del Partido Liberal Progresista (PLP) y diputado por la circunscripción de Exumas y Ragged Island.