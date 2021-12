Anuncian las 25 principales marcas internacionales de Taiwán para 2021

lunes 13 de diciembre de 2021 , 09:10h

El Ministerio de Economía de Taiwán (MOEA, siglas en inglés) anunció las 25 mejores marcas internacionales del país para 2021. Según el comunicado del MOEA, a pesar de la agitación política y económica internacional y la pandemia de COVID-19, las marcas de Taiwán han mostrado un crecimiento promedio del valor de la marca en un 13 por ciento, estableciendo un récord para los últimos diez años.

Este año, el Ministerio encargó al Instituto de Investigaciones Económicas de Taiwán y a la empresa de consultoría de marcas Interbrand, con sede en el Reino Unido, que realizaran la encuesta de marcas.

Entre las 25 principales marcas de este año, los proveedores de electrónica de consumo, los fabricantes de equipos deportivos y las empresas de atención médica disfrutaron en su mayoría de un crecimiento de dos dígitos en el valor de su marca, explicó la Oficina de Desarrollo Industrial (IDB, siglas en inglés), subordinada al MOEA.

En 2021, el valor agregado de las 25 marcas principales alcanzó los 11.710 millones de dólares estadounidenses, un 13 por ciento más que el año anterior.

Asustek Computer Inc., una de las principales empresas de computadoras personales de Taiwán, es la marca más valiosa de la nación este año después de obtener el primer lugar en la encuesta Best Taiwan Global Brands (mejores marcas internacionales de Taiwan) para 2021, señaló el MOEA.

Citando la encuesta, el MOEA indicó que el valor de marca de Asustek aumentó un 23 por ciento con respecto al año anterior a 1.870 millones de dólares estadounidenses, reemplazando a Trend Micro Inc., un proveedor líder mundial de soluciones de seguridad de la información, en el primer lugar. Asustek quedó en segundo lugar detrás de Trend Micro. en la clasificación del año pasado.

Trend Micro vio aumentar el valor de su marca un 13 por ciento con respecto al año anterior a 1.840 millones de dólares estadounidenses, alcanzando el segundo lugar en la clasificación.

En particular, la fuerte demanda mundial de dispositivos electrónicos de consumo llevó a un aumento en el valor de marca de empresas de tecnología como Asustek y su rival Acer Inc. (clasificada en el octavo lugar, con un valor de marca en 536 millones de dólares estadounidenses), así como el proveedor de computadoras personales para juegos Micro-Star International Co. (número 18, 172 millones de dólares estadounidenses) y el proveedor de unidades flash USB ADATA Technology Co. (número 20, 86 millones de dólares estadounidenses), según la IDB.

Después de Asustek y Trend Micro, el conglomerado de alimentos Want Want Holdings Ltd. quedó en tercer lugar, con un valor de marca de 1.096 millones de dólares estadounidenses, seguido de la marca de bicicletas Giant Group (670 millones de dólares estadounidenses), el proveedor de computadoras industriales Advantech Co. (632 millones de dólares estadounidenses), el diseñador de chips para teléfonos inteligentes MediaTek Inc. (594 millones), Cathay Financial Holding Co. (563 millones), Acer (536 millones), CTBC Financial Holding Co. (522 millones) y el proveedor de bicicletas Merida Industry Co. (448 millones).