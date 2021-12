Disfruta de estas fiestas en Tenerife con las cenas que propone Baobab Suites

jueves 16 de diciembre de 2021 , 09:16h

Se acerca una de las épocas más mágicas del año, como es la Navidad. Es un tiempo para compartir con amigos y con familia alrededor de una buena mesa. El hotel situado en la tinerfeña Costa Adeje propone pasar unas fiestas sustituyendo el frío y la nieve por el calor y el sol. Para ello, ha ideado diversas propuestas para las cenas de Navidad y Nochevieja, pensadas para todos los gustos.

Así, el hotel cinco estrellas Baobab Suites ofrece para la noche del 25 de diciembre una cena buffet en su restaurante Bite en la que poder elegir entre un total de más de 50 platos diferentes, incluidos vegetarianos, entre los que destacan el pavo con su relleno especial de Navidad con salsa de ciruelas con frutos rojos y salsa Oporto; cocina en directo, que incluye platos como pescado de roca canario a la plancha o langostinos y navajas a la plancha, y postres como troncos navideños especiales. El precio es de 70 euros por persona (bebidas no incluidas) para los adultos y la mitad en el caso de los niños.

El 31 de diciembre el hotel tinerfeño ofrece dos opciones, una cena de gala en el restaurante BB Lounge Club y una cena tipo buffet en el Bite. Esta cena de fin de año del restaurante BB Lounge Club ofrece dos menús. El primero de ellos incluye falso ravioli de gamba blanca y boletus con emulsión de zamburiñas; royal de foie con aroma de trufa, dados de guayabo y pera caramelizada; mero ahumado al aroma de Jack Daniels con batata de Lanzarote y crumble de pistacho; sorbete de ginebra de la Palma con lima, hierbabuena y fresas escarchadas; solomillo de vaca selecta, puré de tubérculos con mantequilla noisette y chalotas confitadas al Oporto y, de postre, la chocosphere, una deliciosa esfera de mousse de chocolate, flor de sal, salsa de chocolate negro con corazón crujiente de almendras sobre una galleta de cacao. Todo ello regado con una selección de vinos que incluye denominaciones de origen como Valdeorras, Rioja, Ribera del Duero e Islas Canarias.

El segundo menú de BB Lounge Club es una opción vegetariana en la que se incluye sopa de tomate con aromas de albahaca y hierbas provenzales; langostino vegetal con sopa de miso y lechugas de mar; sorbete de ginebra de la Palma con lima, hierbabuena y fresas escarchadas; salteado de quinoa con seitán y mezcla de setas silvestres acompañado de puré de tubérculos con mantequilla y anacardos tostados. Y para rematar, la greensphere, una deliciosa esfera de mousse sabor limón con corazón de manzana semiconfitada y compota de grosella negra sobre una crujiente base de galleta de almendra, además de delicias navideñas y las clásicas uvas de la suerte. La bodega la compone una selección de vinos que incluye denominaciones de origen como Valdeorras, Rioja, Ribera del Duero e Islas Canarias.

En la cena de Nochevieja, el restaurante Bite ofrecerá también un menú buffet en el que se podrá elegir entre más de 70 platos, también con opciones vegetarianas, como crema de bogavante al Pernod, una selección de ahumados e ibéricos, cazuela de cherne canario con mejillones y pulpo, cochinillo asado al estilo clásico y con un espacio de cocina en directo en la que es posible probar desde una suprema de atún a un magret de pato a la plancha. Y de postre, no puede faltar tarta de queso y grosellas, fondue de chocolate con brochetas de frutas, así como delicias navideñas y las uvas de la suerte. Todos estos platos estarán acompañados de los mejores vinos, desde la copa de bienvenida con un Colet tradicional D.O. Penedés, hasta las denominaciones de origen Valencia o Ribera del Duero. Y para brindar por el Año Nuevo, la propuesta es un Colet Gran Cuvée D.O. Penedés.