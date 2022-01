Tendencias que han arrasado entre GenZ y Millennials en 2021

miércoles 26 de enero de 2022 , 09:38h

2021 ha pasado a la historia como el año de la revolución Millennial y GenZ. El peso de estas comunidades en el ir y venir de la información y las tendencias ha sido tan notable el pasado año, que 2022 se perfila nuevamente como un gran reto desde la perspectiva social. Este amplio sector de la población funciona bajo un permanente y frenético estado de cambio, a la orden del día, por lo que seguir su ritmo y convivir con sus constantes actualizaciones no siempre resulta sencillo. Están a la cabeza del fulgor social, de la moda y de la actualidad, llevan la batuta de la actualidad digital, y seguir o no a Millennials y GenZ, supone la diferencia.

“Los Millennials y GenZ están marcando el ritmo de un segmento de la sociedad vital para la actividad económica y cultural española. Es imprescindible conocer sus gustos, sus pasiones y, sobre todo, sus necesidades para poder llegar a ellas”, asegura Raquel García Trigueros, directora de Contenidos y Marketing de FREEDA en España, comunidad digital que da voz a varias generaciones de mujeres.

Por ello, la experta revela cuáles son las cinco tendencias que más han interesado a lo largo de todo el 2021 y que seguirán haciéndolo a lo largo de 2022, teniendo en cuenta que en cada uno de los hits del pasado año han ido de la mano del término “empatía”.

AMOR LQTBIQ+. Millennials y GenZ comprenden el amor como un concepto que engloba todas las versiones posibles. Respetar la libertad de todos los individuos a la hora de expresar su identidad de género y su orientación sexual, así como la ruptura con los roles preconcebidos son aspectos clave con los que más conectan estas comunidades.

SUPERACIÓN. Tanto Millennials como GenZ desean que se reconozca a las personas como algo más que un número. Ensalzar y dar visibilidad a la actitud de personas que han sabido resurgir de sus cenizas y sacar el lado positivo de los peores momentos es algo que valoran mucho. Especialmente, a la hora de dar visibilidad a mujeres que han luchado para superar determinadas situaciones machistas.

CULTURA POP. Artistas como Nathy Peluso se han convertido en todo un referente para GenZ y Millennials. Mujeres como la cantante argentina, con una marcada personalidad, que no sigue las normas, han provocado la admiración de este gran espectro de la población por las grandes dosis de empatía que demuestran con todo el mundo.

REPRESENTACIÓN. No existe ni existirá un código de normas para encontrar el amor y formar una familia o para lograr el trabajo de tus sueños. Lo que verdaderamente tiene sentido es que todas las personas, seamos como seamos, nos sintamos representadas. Cualquier realidad cuenta. Todo el que apoye y dé visibilidad a todas las realidades encontrará cómo entenderse con Millennials y GenZ.

BODY NEUTRALITY. Que no todos los cuerpos son iguales resulta obvio, igual que no existe un cuerpo a la carta. Pese a que ambas afirmaciones son correctas, la auténtica realidad es que nuestro cuerpo solo es nuestro y es el único que tenemos. Nos guste más o menos, nuestro cuerpo está formado por todos los engranajes que nos permiten estar vivos, y habrá días que esté mejor que otros. En ese caso, deberemos darle una dosis extra de mimos y cuidados, ya que no hay repuesto o piezas “out of stock.”

Millennials y GenZ van a seguir interesándose por estos temas sociales a lo largo del 2022, pero con especial foco en estos retos que exigen un cambio en la sociedad de nuestro país a nivel global:

Responsabilidad afectiva. Cuidar significa escuchar. Tener en cuenta “por qué el otro dice lo que dice, de la manera en qué lo hace”. Esta será sin duda la materia troncal de este 2022 para los Millennials.

Self love y salud mental. Después de hacer balance del año anterior, toca parar, mirar hacia dentro y mimarnos a nosotros y a los que tenemos cerca.

Diversidad. Abrir los brazos a todo lo que sea diferente a nosotros, porque no por ser diferente merece menos la pena.

Feminismo y mujer. ¿Cuándo no es buen momento para hablar de ello?

Maternidad-No maternidades-Paternidades. En 2022 vamos a hablar de maternidad, de conciliación y de familia. De los padres corresponsables, conscientes y afectivos que hacen que el discurso en torno a los hijos continúe avanzando en la buena dirección. Y por supuesto de toda mujer que decida no tener hijos porque sencillamente no le apetezca.

“2022 va a ser el año de la diversidad, el amor propio y, por supuesto, la salud mental. Las nuevas generaciones tienen la absoluta necesidad de responder todas sus preguntas y ver que el mundo les sigue de cerca”, concluye Raquel García.

Freeda

Freeda nace como una comunidad digital que da voz a una nueva generación de mujeres. Freeda es el megáfono de las historias de esta nueva comunidad, así como de las nuevas generaciones -GenZ y Millennials-, que debido a su permanente evolución no encuentran respuestas al ritmo que las exigen.