Exposiciones, música en vivo o menús temáticos para San Valentín en Portugal

El barrio cultural de Gaia se está volcando para celebrar el mes del amor. Exposiciones, actividades en museos, música en vivo, menús temáticos para disfrutar en pareja y hasta una cena que celebra el amor propio. Hay opciones para todos los gustos y estados civiles.

En febrero, todos los caminos conducen a WOW. El día de San Valentín los restaurantes del barrio cultural tendrán un menú especialmente creado para dar un sabor especial a las cenas románticas. Para los corazones más apasionados, está la propuesta del restaurante Pip, en la que todas las pizzas de la carta, excepto la Calzone, se servirán en forma de corazón el día 14. Para los amantes de los gustos más refinados, los restaurantes 1828 y Barão Fladgate tienen propuestas más exclusivas. Además, habrá música en directo: 1828 acogerá un dúo de violonchelo y arpa, y la velada en Barão Fladgate será amenizada con un cantante acompañado por un piano.

Además, y dado que este año San Valentín cae en lunes, WOW ofrecerá momentos únicos del 12 al 14 de febrero. En el café Suspiro, habrá un Pink Afternoon Tea para dos. No obstante, en estos días el té puede ser sustituido por un vino rosado debidamente acompañado de bollos y tartas, porque el amor también se conquista por el estómago. En las mismas fechas, el bar especializado en vinos Angel's Share servirá una Poción de Amor, maridada con chocolates Vinte Vinte, fruta y la mejor vista del río Duero; todo esto en un ambiente de romanticismo sin parangón.

Para el fin de semana del 12 y 13, hay brunch y DJ en el restaurante VP. Cabrá la posibilidad de despertarse sin prisas y disfrutar de la música hasta tener hambre porque el brunch se sirve de 10 a 18 horas. Para las parejas más noctámbulas, habrá un concierto del dúo Andor Violeta el sábado a las 22:00 horas en Angel's Share.

En el Museo del Chocolate habrá un taller de degustación con la temática "El amor es ciego". Una experiencia de infarto para los amantes más golosos, que tendrá lugar el sábado y el domingo a las 18:00 horas. Para los que prefieren opciones más culturales, el museo The Bridge Collection presenta la exposición "Lust and Love: a conversation between cupids". Se celebra el sábado y el domingo a las 15 horas. También está la opción combinada: "Catas de Amor en el museo The Bridge Collection" + el taller "El amor es ciego" en el Museo del Chocolate, también el sábado y el domingo, pero esta vez a las 16:00 horas.

En la Galería de WOW, se encuentra también con entrada gratuita la exposición "Namorar Portugal"; una iniciativa conjunta de WOW y el Ayuntamiento de Vila Verde que supone una excelente propuesta para todos los visitantes de WOW.

Cena de San Valentín en el restaurante Mira Mira

Los que aún no hayan recibido un flechazo de Cupido también podrán disfrutar de una fiesta pensada para ellos. El sábado 12 de febrero por la noche, WOW organiza una Cena de San Valentín en el restaurante Mira Mira. El programa incluye cóctel, menú y fiesta con DJ Dayo. Puedes ir solo, con tu pareja o en grupo, lo importante es tener ganas de celebrar tu amor propio.

Todos los menús, el horario y las reservas están disponibles en wow.es.

Una caja de bombones especial para San Valentín

Además, la marca de chocolates Vinte Vinte, elaborada con pasión por los expertos chocolateros de World of Wine, ha querido formar parte del día de los enamorados con el lanzamiento de una caja especial de bombones para San Valentín. Incluye 24 bombones: de chocolate negro, de chocolate con leche, rellenos de vino de Oporto, de praliné de avellana, de caramelo y de maracuyá. Estos últimos, en esta edición especial, vienen en forma de corazón. Además, cabe recordar que el bombón de chocolate blanco combinado con relleno de maracuyá recibió una medalla de plata en los Academy of Chocolate Awards 2021.