CentroCentro inicia el ciclo VANG, reflexión sobre la vanguardia sonora

miércoles 16 de febrero de 2022 , 21:39h

El ciclo de producción propia de CentroCentro VANG. Músicas en vanguardia inicia su quinta temporada, que presentará un total de ocho conciertos gratuitos, entre febrero y noviembre, dedicados a los nuevos discursos de lo sonoro.

Comisariada por José Pablo Polo, esta edición conmemora en su 50 aniversario los Encuentros de Pamplona de 1972, el mayor encuentro de las artes de vanguardia de nuestra historia que rompía las barreras entre las diferentes manifestaciones artísticas y por el que pasaron creadores de toda índole.

VANG quiere recuperar aquel espíritu de vanguardia y experimentación, así como el intercambio creativo, invitando a la reflexión sobre lo que supone, después de 50 años, los conceptos de vanguardia, experimentación e hibridación en nuestro contexto social y cultural actual.

Para ello, Polo ha diseñado un programa con artistas de diferentes estéticas y disciplinas que reflexionarán sobre el hecho sonoro desde diferentes puntos de vista: la experiencia-experimental de los artistas Beñat Achiary o Fátima Miranda, la nueva propuesta multimedia de Hara Alonso + Alba Corral, o la ópera experimental de Proyecto Ocnos Chillar todo el día. El silencio como eje principal será el protagonista del concierto de la performer Carlota Cáceres celebrando los 70 años de la composición 4,33” de John Cage, en contraste con las nuevas experiencias sónicas que propone el conjunto austriaco Schallfeld Ensemble a través de las composiciones de Arnold Schonberg, Francisco Guerrero, Anna Korsun y Lorenzo Troiani.

Las miradas escénicas vendrán de la mano del proyecto cercano al teatro radiofónico Pychodrama, de Sleepwalk Colective, y de la revisión del concepto tradicional de partitura que realiza el conjunto alemán Die Ordnung der Dinge en Can we please be together?, con piezas de Mayke Nas, Sonia Megías, Alexander Schubert, James Saunders, Thierry de Mey, Matthew Sholomowitz, Allison Knowles y Yoko Ono.

Los ciclos musicales de producción propia de previstos en 2022 mantendrán los ejes principales que vienen caracterizando la propuesta sonora de CentroCentro: la apuesta por perfiles jóvenes, tanto en la creación como en la interpretación; la atención al papel que las creadoras vienen desempeñando en los últimos años; fomentar la creación de nuevas obras y generar un diálogo plural y múltiple entre sonidos clásicos y formatos y lenguajes sonoros contemporáneos.

Programa VANG V:

19:30 h

17.02.2022: Somatic Suspension con Hara Alonso + Alba G. Corral 17.03.2022: Sshhilencio. Un concierto en silencio de Carlota Cáceres

21.04.2022: Chillar todo el día. Una ópera experimental de Proyecto Ocnos

12.05.2022: Psychodrama. Una obra de teatro radiofónica de Sleepwalk Collective y Christopher Brett Bailey

16.06.2022: Beñat Achiary (voz + txalaparta y tambores)

22.09.2022: Schallfeld Ensemble

20.10.2022: Die Ordnung der Dinge

17.11.2022: Fátima Miranda