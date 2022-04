El Hotel ME Barcelona presenta su programa cultural con Drac Nouveau

lunes 18 de abril de 2022 , 09:16h

El recién abierto ME Barcelona, el primer hotel de lujo de la marca ME by Meliá en la Ciudad Condal, eleva su apuesta por el arte y sus múltiples imaginarios con Drac Nouveau, una celebración del concepto de la deconstrucción como principio creativo. Estableciendo como punto de partida la arquitectura modernista catalana y el art nouveau francés que le sirve de inspiración, el hotel reflexiona sobre la importancia de aprender y transformar lo clásico para definir y dar forma al presente y al futuro.

“Deconstruir la tradición para crear la vanguardia”. Partiendo de esta máxima, y tomando como inspiración las formas naturales y los colores típicos de la arquitectura modernista de la Casa Batlló de Gaudí —nombrado mejor monumento del mundo en 2021 en los Remarkable Venue Awards— el hotel junto con el estudio de arquitectura catalán TAKK han diseñado A Backyard Fireplace. Una gran instalación lumínica que integra perfectamente el ADN de este icono arquitectónico internacional de Antoni Gaudí, aunando tradición y vanguardia.

Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño, fundadores y directores de TAKK, han concebido la obra de ME Barcelona como un hub. Ubicado en la primera planta del hotel, junto a la coctelería Luma, y abierto al público en horario de noche, el espacio que invita a entrar a los visitantes, y que servirá para conectar al público con el arte y el ambiente creativo de la ciudad de una manera orgánica y sensorial.

"La instalación de ME Barcelona recupera las geometrías, colores y ornamento del modernismo catalán y genera un espacio de experimentación sensorial en torno a una chimenea producida artesanalmente", afirma el equipo de TAKK.

En A Backyard Fireplace, los materiales naturales usados por Antoni Gaudí en sus edificios dan paso a lo sintético, sin perder de vista la esencia y mezclando técnicas artesanales con los procesos más actuales. La estructura exterior se ha creado usando la tecnología de control numérico, combinada con una cubierta textil cosida a mano. En el interior, la pieza de TAKK está decorada con una selección de flores y elementos vegetales. Un claro homenaje a las estructuras botánicas tan presentes en el modernismo catalán. Asimismo, se ha construido un banco que invita a los asistentes a sentarse y vivir esta instalación inmersiva. Por su parte, el trabajo de iluminación completa el significado. Una combinación de luz negra y LEDs dota a la obra de un aire tech y a la vez, onírico y meditativo.

ME Barcelona se une a FAD, en concreto a su espacio MATERFAD, un lugar que actúa como observatorio del futuro realizando investigación para la innovación, la sostenibilidad y la creatividad a través de la deconstrucción de los materiales. Como complemento de excepción de A Backyard Fireplace, el hotel oferta durante este mes de abril visitas guiadas por Robert D. Thompson, director científico de MATERFAD, a este fascinante laboratorio de ideas.

Asimismo, y siguiendo con el concepto de Drac Nouveau en diferentes soportes, el hotel ofrece de la mano de su partner gastronómico BELBO una experiencia diseñada para la ocasión, y que contará con el imaginario de Gaudí y el ADN de sus principales obras como inspiración un plato y cocktail adhoc. La Tapa de Thuile de pimentón con tartar de langostinos con emulsión de kimchi y flores, maridada con el combinado de Dewars Carribean, Campari, sirope de arce, zumo de lima, puré de piña y Ginger beer resumen a la perfección, en el plano gastro, la esencia de Drac Nouveau y su espíritu deconstructivo.

Siguiendo con las propuestas artísticas, ME Barcelona acoge una obra de la artista menorquina Sophia Pega, resultado de una acción live-painting en el hotel. Colaboradora habitual de firmas de lujo como Hermès y Rabat, Pega expone una pintura de gran formato, que resume perfectamente su particular estilo, que integra elementos y espacios cotidianos entremezclados con lo simbólico, lo mágico y lo natural. Puntos que comparte con el modernismo catalán y con la Casa Batlló, obra en la que se ha inspirado, al igual que TAKK, para crear la pieza.

Con Drac Nouveau, ME Barcelona refuerza la apuesta por lo creativo y el talento local como generadores de productos artísticos y culturales, posicionándose cercano a los imaginarios de sus creadores, y transformando el hotel en un hot point cultural de referencia en la ciudad.