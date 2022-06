María Cruz estrena su espectáculo Amores Flamencos en el Teatro de la Latina

martes 14 de junio de 2022 , 08:28h

Una historia universal que nos invita a sentir el latido de la tierra

‘Amores Flamencos’ se estrena en el Teatro de la Latina el 29 de junio y estará hasta el 17 de julio, es un espectáculo de Carlos Rodríguez con la bailaora María Cruz, estrella emergente del mundo del flamenco que está llamada a ser una de las grandes artistas del panorama actual del baile español. María participó en el programa Got Talent en el 2021 quedando finalista, tuvo una gran valoración por parte del público y del jurado del concurso palabras como las de Risto Mejide: "Ya va siendo hora de que 'Got Talent España' tenga representantes como tú" o “Demuestras un control sobrenatural y nos has llevado por donde has querido. Esto es lo que se llama talento de verdad”

Un show que nos invita a la alegría y al júbilo de la ceremonia de la danza con más de 17 artistas en escena que nos llevarán de la mano, con pasión y destreza, a disfrutar como espectadores de un bello acontecimiento.

“Amores Flamencos” nace para hacer resurgir la creatividad del residuo de lo vivido. Un show que cuenta desde la danza flamenca, una historia universal, el ciclo de la vida, y nos invita a ver la evolución y cómo recoger el testigo de la creación a las generaciones venideras, desde el respeto de nuestras raíces.

Veremos a unos artistas que no dejarán de sentir y de transmitir la pasión y la verdad del arte Español, disolviendo su alma entre los pasos del Baile Flamenco.

Usando la luz como arquitectura, es uno de los elementos más importante de este espectáculo que nos ayuda a oír y ver, y crea un gran impacto emocional.

Se ha creado una banda sonora que interpretarán 7 músicos en vivo, un recorrido de palos del flamenco con creaciones originales. A esta música les pondrán los pasos de baile 9 intérpretes de danza, que nos llevarán de la mano, con su pasión y su destreza, a disfrutar como espectadores de un bello acontecimiento.

Reparto

PROTAGONISTA: María Cruz

ARTISTA INVITADA: Carmela Greco

COMPOSITORES: José Almarcha, Roberto Jabonero

CUERPO DE BAILE: Ana Del Rey Guerra, Lucía Cardeñoso, Blanca Lorente, Alejandro López Mesa, José Ángel Capel, Hugo Aguilar, Paula Bolaños, Eneko Jimenez, Alejandro Fernández Pecino, Cayetano Laorden.

CANTAORES: Nael Salazar, José Del Calli.

PERCUSIONISTAS: El Bandolero, Julio Acocer

GUITARRISTA: José Almancha (Compositor), Roberto Jabonero (Compositor), Israel Cerreduela, José Romero.