Presentadas las atracciones nominadas a los Remarkable Venue Awards 2022

martes 06 de septiembre de 2022 , 08:14h

Una veintena de museos y atracciones culturales de España están en la carrera por obtener un galardón en una de las cinco categorías basadas en las reseñas de más de 1,1 millones de clientes de Tiqets.

Además de España, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y, desde este año, también Alemania, Portugal y Emiratos Árabes Unidos participan en el evento regional y podrán optar, a su vez, por un galardón global.

Entre los finalistas del país se encuentran la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Siam Park o el Centre Pompidou Málaga.

Tiqets, la plataforma de venta de entradas para museos y atracciones culturales, ha anunciado los nominados regionales de los Remarkable Venue Awards, los galardones que desde 2017 reconocen y celebran las mejores atracciones y museos del mundo. Recinto más destacado, Mejor museo, Mejor atracción, Mejor hito y Mejor experiencia en el sitio son las cinco categorías cuyos ganadores son elegidos basados en más de 1,1 millones de reseñas de clientes en Tiqets.com. De cada país participante fueron seleccionados cuatro venues por categoría; los nueve ganadores de cada categoría (uno por país) estarán en la carrera por un galardón global.

Entre los nominados de España figuran la Casa Batlló, Siam Park, la Casa-Museu Salvador Dalí, el Centre Pompidou Málaga, el Bioparc València, el Castillo de Almodóvar del Río, la Casa Vicens, el Mariposario de Benalmádena o el Museo del Baile Flamenco.

Por su parte, la Fundación Louis Vuitton en Francia, el Museo Berggruen en Alemania, el Palazzo Colonna en Italia, el Museo Het Rembrandthuis en los Países Bajos, el Museo do FC Porto - Estadio do Dragã en Portugal, el Museo del Futuro en Emiratos Árabes Unidos, los Kew Royal Botanic Gardens en el Reino Unido y Edge at Hudson Yards en Estados Unidos, se encuentran entre los finalistas en los otros ocho países participantes.

“Los nominados para los Remarkable Venue Awards de este año representan lo mejor de la industria de los museos y las atracciones, ya que han recibido excelentes comentarios de más de un millón de clientes de Tiqets en todo el mundo. Estamos orgullosos de trabajar con estos lugares fantásticos y emocionados de celebrarlos a todos a través de estos premios”, comenta el director ejecutivo de Tiqets, Laurens Leurink.

Asimismo, el próximo 22 de septiembre se anunciarán, tras completarse la evaluación del panel de jueces expertos en turismo, los finalistas regionales de los dos premios basados en aplicaciones: Mejor joya escondida y Recinto más innovador. Los museos o atracciones interesados en participar en estas dos categorías de premios pueden hacerlo hasta el 8 de septiembre, descargando el formulario de solicitud a través de este enlace.

Otro momento clave de los Remarkable Venue Awards 2022 será el 28 de septiembre, fecha en la que se darán a conocer los ganadores de la fase regional. Siete museos o atracciones turísticas (una por cada categoría) resultarán ganadoras en cada uno de los países participantes: España, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Emiratos Árabes Unidos. A partir de esta fecha y hasta el 19 de octubre, los ganadores regionales serán puestos a votación del público para hacerse con el galardón global de su categoría.

Los ganadores globales serán anunciados en la ceremonia anual de entrega de premios, el próximo 2 de noviembre en Sevilla. El evento, que tendrá lugar en el marco de la Cumbre de Innovación Turística (TIS), contará con una transmisión en vivo que podrá sintonizarse de forma gratuita.

La lista completa de nominados para los galardones en las cinco categorías basadas en reviews de más de un millón de clientes, así como una descripción más extensa de los criterios para calificar cada premio se pueden encontrar aquí.