Sexta edición de los Premios Remarkable Venue Awards

martes 26 de julio de 2022 , 09:24h

Tiqets, la plataforma de venta de entradas online, organiza un año más los premios Remarkable Venue Awards, que galardonan museos y atracciones en siete categorías de premios. Ya quedan abiertas las aplicaciones para las dos categorías, Mejor joya escondida y Recinto más innovador, que son evaluadas por un panel de expertos de la industria del turismo de todo el mundo. Como en años anteriores, los museos y atracciones de Francia, Italia, Países Bajos, España, el Reino Unido y Estados Unidos están invitados a postularse para los premios Best Hidden Gem y Most Innovative Venue. Además, por primera vez este 2022, Alemania, Portugal y los Emiratos Árabes Unidos también podrán participar.

“El apetito del mundo por los viajes y la cultura ha vuelto. Estamos orgullosos de ofrecer a cientos de museos y atracciones en todo el mundo la oportunidad de llegar a nuevos visitantes y a crear conciencia entre ellos, al ser nombrados como Mejor joya oculta o el Recinto más innovador de su país. Ambos premios celebran lugares de nicho, únicos y fuera de lo común, así como aquellos que superan los límites para atraer a los visitantes de formas nuevas y emocionantes. Estamos entusiasmados con poder ayudar a descubrir estos lugares especiales y compartirlos con el mundo”, cuenta Laurens Leurink, CEO de Tiqets.

Los ganadores de ediciones anteriores, como la Casa Batlló de Barcelona y el Royal Liver Building de Liverpool, han sido destacados por su premio en publicaciones como National Geographic, The Guide Liverpool y Conde Nast Traveller. Además, este año, los ganadores que trabajen con Tiqets.com también recibirán una insignia especial en su perfil para recomendarlos a los visitantes del sitio.

Estas son las categorías a las que presentarse

Mejor joya escondida:

Se refiere a un lugar excepcional, único o especial. Esta categoría se centra en destacar las atracciones menos conocidas y enfocadas a nichos específicos de viajeros en todo el mundo. Entre los ganadores de versiones anteriores se encuentran el Museo Chillida Leku, Artechouse o Velázquez Tech Museum. No es necesario que los museos o atracciones trabajen con Tiqets para poder postularse.

Recinto más innovador:

La innovación se trata de encontrar formas, no solo de ser creativos y únicos, sino también modernos y actuales. Este premio destaca museos y atracciones que encontraron formas nuevas y originales de atraer a los clientes; esto podría incluir iniciativas sostenibles, estrategias de marketing creativas o nueva tecnología implementada. Entre los ganadores de versiones anteriores se encuentran Paris Montparnasse, Top of the City, Remastered y Mostra di Leonardo. No es necesario que los museos o atracciones trabajen con Tiqets para poder postularse.

Cómo aplicar a los premios

Las aplicaciones a las categorías antes mencionadas, estará abiertas desde el 21 de julio hasta el 8 de septiembre de 2022. Los museos y atracciones pueden postularse a través del formulario de solicitud en la web de los RVA. Los ganadores a Mejor joya escondida y Recinto más innovador serán elegidos por un panel de jueces expertos en turismo de su región, en función de un conjunto de criterios de puntuación. Los lugares que obtengan la puntuación más alta en todos los criterios serán preseleccionados como nominados, y el que obtenga la puntuación más alta será el ganador. Tiqets no influye en la puntuación de estas aplicaciones.

Por otra parte, la selección de los ganadores en las categorías Mejor atracción, Mejor museo, Mejores experiencias en el sitio, Lugar más destacado y Mejor hito se basará en más de 1,1 millones de reseñas de lugares de los clientes en Tiqets.com. Los nominados para estas categorías se anunciarán a finales de septiembre.

Los premios Tiqets Remarkable Venue Awards se establecieron para reconocer y celebrar las mejores atracciones y museos en los países más visitados del mundo. La primera ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en París en 2017; en 2022, tendrá lugar en el marco de la Cumbre de Innovación Turística en Sevilla, el 2 de noviembre.