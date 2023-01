Emirates registra un aumento en las comidas veganas de un año a otro

miércoles 11 de enero de 2023 , 07:07h

Desde sus orígenes en el Reino Unido en 2014, el concepto de "Veganuary", una iniciativa de un mes de duración que promueve la dieta vegana, ha seguido despertando interés entre la población general. De hecho, Emirates ha observado un aumento del 154 % en las comidas veganas servidas a bordo entre 2021 y 2022, con más de 280 000 comidas a base de plantas consumidas el año pasado.

Actualmente, Emirates ofrece más de 180 recetas que contemplan a los pasajeros veganos o a aquellos que buscan una comida saludable a bordo, y lleva sirviendo comidas veganas desde la década de 1990. Al principio, los requisitos veganos se centraban en rutas específicas, como Addis Abeba, donde los practicantes de la fe ortodoxa etíope exigen comidas veganas en determinadas épocas del año, o en el subcontinente indio, donde varias religiones fomentan una dieta basada en plantas. En los últimos años, sin embargo, los platos veganos han ido ganando popularidad rápidamente en las rutas de EE.UU., Australia, algunas rutas europeas y el Reino Unido, y Emirates ha observado un aumento considerable del interés por los platos veganos en la última década. Entre las rutas que muestran un interés creciente por los platos veganos se encuentran Beirut, El Cairo y Taiwán.

Entre los platos veganos favoritos de Economy Class se incluye una mousseline cremosa de espinacas y aguacate, con tofu marinado, tirabeques escaldados, rábano, espárragos, semillas de granada, cintas de calabacín y aceite de sriracha; quinoa multicolor con suculento puré de pera caramelizada y apionabo, coliflor asada, zanahorias glaseadas, col rizada salteada y pesto de levístico; y los sabores sustanciosos del risotto de cebada con setas, tomates secos, castañas con mantequilla, brécol escaldado y semillas de calabaza tostadas.

En 2022 también se introdujo un nuevo menú gourmet vegano en First y Business Class, que incluye platos elaborados por el chef, como setas de cardo asadas en sartén, biryani de jackfruit, rodajas de colinabo y naranja quemada, tarta de trufa de chocolate con avellana, pistacho y pan de oro, y tarta de uva verde con pétalos de rosa confitados, crema de vainilla y compota de bayas brillante con perlas de yuzu. Cabe destacar que en 2022 se sirvieron más de 195.000 postres veganos en todas las clases de Emirates, entre ellos tentadoras opciones como una tarta de crema de chocolate negro equilibrada con fresas frescas y jugosas, una sabrosa tarta de limón ligeramente aderezada con crema de coco y una rica tarta de queso y tofu con chocolate complementada con una dulce compota de fresa.

Las opciones veganas se pueden pedir y encargar con antelación a bordo, así como en las salas VIP de Emirates. Los clientes pueden solicitar comidas veganas en todos los vuelos de Emirates y en todas las clases de viaje hasta 24 horas antes de la salida. Sin embargo, en las rutas de alta demanda, también se ofrecen comidas a base de plantas como parte de las opciones del menú principal.

Emirates invierte en cocina vegana

Emirates, que ya ha sido calificada como la mejor aerolínea para viajeros veganos por muchas encuestas de sitios web especializados, entre ellos VegNews, invirtió en 2022 en el desarrollo de un nuevo menú vegano para First Class y Business Class que rivalizara con el de aclamados restaurantes. Para ello, invirtió un año en el desarrollo de Emirates Flight Catering, una amplia instalación con sede en el aeropuerto internacional de Dubái, que alberga a 11.000 empleados y sirve hasta 225.000 comidas diarias, la mayor instalación de catering de vuelo del mundo, con chefs internacionales de 69 nacionalidades diferentes. Un grupo de cocineros altamente cualificados y experimentados de Emirates Flight Catering trabajó en estrecha colaboración con nutricionistas para identificar ingredientes de platos populares existentes que pudieran adaptarse a una oferta vegana sin comprometer el sabor. También se centraron en fusionar sabores e ingredientes de todo el mundo para crear un menú que atrajera a todos los pasajeros de la red, no sólo a los clientes veganos. El menú fue el centro de múltiples presentaciones y degustaciones, con contribuciones de diversos especialistas en cocina, como chefs de especialidades chinas, indias y árabes, para crear una amplia gama de sabores y texturas. En los paneles de degustación participaron chefs y miembros del equipo veganos y no veganos para garantizar un enfoque integrador.

La importancia de los ingredientes saludables de alta calidad

Los beneficios de las opciones vegetales son cada vez más interesantes para los clientes preocupados por su salud, que no se definen como veganos pero que ocasionalmente eligen opciones más ligeras para complementar su estilo de vida. Entre los productos alternativos que se utilizan a bordo de los Emirates figuran alimentos como el queso vegano artesano, la harina de garbanzos en lugar de la harina blanca, porque la harina de garbanzos no contiene gluten y airea de forma natural platos como los crepes y las tortillas hasta conseguir una textura esponjosa irresistible. Se utiliza nata de coco o vegetal en lugar de nata láctea entera, mantequilla o margarina de coco en lugar de mantequilla láctea, y aceite de coco y de linaza como alternativas más sanas al aceite vegetal, con la ventaja de infundir sabor adicional a los platos. Los platos también incorporan una serie de superalimentos, como las semillas de quínoa blanca y negra, ricas en antioxidantes, que ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, reduciendo el riesgo de diabetes y enfermedades cardiacas. El nuevo menú vegano de First Y Business Class incluye koftas únicas, elaboradas con productos vegetales de la empresa Beyond meat, de fama mundial. Los postres veganos se han creado utilizando chocolate negro ecológico con un 60% de ingredientes de cacao crudo, procedente de la República Dominicana.

Las opciones veganas a bordo de Emirates son ricas en verduras, frutas y hortalizas, procedentes de varios proveedores de los EAU, como la col rizada y la lechuga frescas cultivadas localmente en Bustanica. Bustanica es la mayor granja hidropónica vertical del mundo, una inversión conjunta de 40 millones de dólares a través de Emirates Flight Catering. Los productos de Bustanica se cultivan sin pesticidas, herbicidas ni productos químicos, y los pasajeros de First y Business Class pueden disfrutar de verduras de hoja verde frescas en algunos platos, como lechugas, rúcula, ensaladas mixtas y espinacas.

Maximizar los sabores de la cocina vegana

El equipo de galardonados chefs de Emirates se asegura de que los sabores vegetales se potencien al máximo en los platos mediante el uso inteligente de texturas e infusiones para conjurar el efecto umami esencial. El jackfruit, un fruto fibroso procedente del suroeste de la India se utiliza como punto focal en algunos de los platos veganos, ya que se cocina con una textura carnosa. El colirrábano, un cruce del norte de Europa entre una col y un nabo, tiene un sabor suave que absorbe los sabores con los que se adoba o se cocina: una adición muy eficaz a la cocina vegana. Otros ingredientes básicos para una comida sabrosa son el inimitable tofu, el filete de coliflor y diversas variedades de frutos secos y legumbres. Haciendo hincapié en la frescura, la vitalidad del sabor y la saciedad, los platos veganos de Emirates presentan una tentadora colección de opciones coloridas y saludables, como el tofu de tomates cherry con edamame y sésamo tostado, el ragú de setas al aroma de tomillo, el timbal de aguacate Hass fresco y ensalada de mango, o la ensalada de col rizada y arándanos servida sobre un lecho de boniato a la parrilla. Para garantizar que los platos sabrosos y saludables sean también comestibles a la vista, los platos veganos están delicadamente adornados con hierbas frescas de granja, bayas y coloridos jugos, mientras que varios de los nuevos postres veganos están adornados con finas láminas de auténtico pan de oro.