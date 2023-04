Nueva apuesta por la moda tecnológica

Sepiia lleva a Galicia, por primera vez, la tecnología a la moda y teletransporta en tiempo real a los clientes a Madrid con una novedosa acción de probador digital en streaming.

La firma española de ropa inteligente sepiia sigue conquistando a los amantes de la moda con sus prendas con propiedades antimanchas, antiarrugas y que neutralizan el olor. Y, ahora, llegan a Galicia, por primera vez, de la mano de Carmila, inmobiliaria propietaria y gestora de 79 centros comerciales distribuidos por toda España, para darlo a conocer y puedan verlo los gallegos de primera mano.

Desde el próximo 12 de abril hasta el día 15, de 11 a 20h, la marca española de moda que ha conquistado a muchos usuarios, llega al centro comercial C. C. As Cancelas de Santiago de Compostela, para hacer una acción única de este estilo: llevar la tecnología a la moda un paso más allá. Una muestra de que Sepiia apuesta por Galicia para darse a conocer más si cabe.

A través de su acción Tienda Phygital con dos pantallas gigantes VINILE Audiovisual, de VINILE Fitting Screen, de 85" se conectará con la tienda de sepiia de Madrid para que los clientes puedan interactuar con expertos de la firma y conocer sus distintas propuestas de prendas tecnológicas: qué les queda mejor personalmente, qué propuestas son las más adecuadas para cada una de ellas según su estilo, ver sus colecciones, sus novedades, con asistencia virtual. Se trata así de la primera vez que una marca lleva una acción de este estilo en España y con la que la firma acerca sus prendas a los gallegos a través de la fórmula de un probador digital en streaming.

Su know how y buen hacer le ha llevado a sepiia a formar parte del prestigioso grupo del 5% de empresas más sostenibles del mundo gracias a la distinción Best For The World otorgada por B Corp.

Gracias a su inversión en I+D+I la firma consigue reducir miles de litros en lavadoras y alargar considerablemente la vida útil de la prenda. Así, para ellos, no se trata de no comprar, sino de comprar mejor. Como describe su CEO, Federico Sáinz de Robles, nuestro consumo día a día tiene un gran impacto; por ello, abogan porque sea positivo con compras locales, conscientes, sostenibles y solidarias. De este modo, quieren poner su granito de arena e incitar a que no invirtamos en cosas que no necesitamos; en prendas que ni siquiera queremos. Moda efímera, ropa hecha muy lejos de nuestro país, que planchamos y lavamos para seguir acumulándola en el armario. Sino en tener ropa de calidad y sostenible. En este sentido, desde Sepiia produce prendas que repelen las manchas, no se arrugan y neutralizan las bacterias que causan mal olor gracias a un tejido propio. De este modo, aparte de ahorrar tiempo, agua, y gastos innecesarios, apuestan por una moda (y economía) circular revolucionando el concepto tradicional que tenemos de la industria textil.