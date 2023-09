La función que sale mal, vuelve a Madrid para seguir saliendo muy bien… o peor…

jueves 21 de septiembre de 2023 , 21:41h

DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE EN EL TEATRO AMAYA

“LA FUNCIÓN QUE SALE MAL”,

la comedia teatral más taquillera del mundo, regresa a Madrid para representar la que será su cuarta temporada en la capital (¡¡y quinto teatro!!).

“La función sigue saliendo horriblemente mal… es una obra muy divertida, aunque ha dado muchas vueltas porque ha habido cambios de elenco, de dirección e incluso muchos cambios de teatro, hemos pasado por muchísimos teatros, a nivel nacional, no solo en Madrid, que ya llevamos cinco, La Latina, Rialto, Calderón, Marquina y ahora en el Amaya… porque hemos estado durante dos años de gira y puedo decir mejor las ciudades que no hemos pisado porque terminaría antes…” Así nos lo explica Carla Postigo, una de las protagonistas de esa locura que tiende a salir cada vez peor, lo que cada vez es mejor para que el público disfrute…

Y Carla continúa contando que:

“Es una obra que transita por diferentes tipos de humor, es casi imposible que al público no le saques aunque sea una sonrisa, porque hacemos gags desde el minuto cero hasta que acaba, y cuando parece que algo no puede salir peor, porque el espectador no se puede imaginar que algo puede ir a peor, ocurre… con lo cual hay gente que se siente identificada o hay gente que se ríe del mal ajeno… es así. Hay desde humor absurdo hasta humor inteligente, y es que el texto es una obra maestra y por supuesto el personaje principal es la escenografía.”

Será a partir del 22 de septiembre cuando el escenario del TEATRO AMAYA comience las funciones de esta obra que, estrenada en septiembre de 2019, se ha convertido en la comedia más longeva de la actual cartelera teatral, tras hacer reír a más de 350.000 personas en más de 800 funciones.

Carla está desde la primera temporada en la obra, es la única que, en estos momentos sigue aguantando los golpes (del destino y de su personaje). Y en estos cinco años ha evolucionado …

“Es que Carla Postigo ha evolucionado a nivel personal, llevó cinco años. Empecé con 26 años y ahora tengo 30, he pasado por diferentes momentos personales, y eso, aunque no quieras, ha influido en una función que, generalmente, se representa de martes a domingo, y mi personaje también influye, y por eso Sandra Florence también ha influido en mi vida, muchísimo. Yo empecé siendo una Florence de 26 años, más dulce que ahora, era una diva que quería serlo, pero ahora con 30 años sé ser diva…”

España se suma así al éxito internacional de este espectáculo, que se ha representado ya en más de 30 países, ha sido vista por más de 8.000.000 de espectadores y que ha ganado los premios teatrales más importantes del planeta, como el Olivier, el Tony o el Moliere (entre muchos otros).

Una comedia para todos los públicos, mezcla de Monty Python y Sherlock Holmes, que nos presenta a un grupo de teatro amateur en el estreno de su obra de misterio en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal…

¡sale mal!

Los actores, propensos a los accidentes, luchan contra todas las adversidades hasta la bajada final del telón, con unas consecuencias divertidísimas.

Así que el público que quiera divertirse tiene que venir a ver la función que sale mal, pero sale muy bien saliendo peor porque …

“Porque dura una hora y cuarenta y cinco minutos y quién venga a verlo va a salir de su vida. Esto lo hacemos por y para ellos, quero decir que a todos nos pasa algo en la vida, cuando no son problemas, son complicaciones, y ese rato es un tiempo precioso en el que puedes estar a otra cosa. Sales de la rutina, ves cultura, ves teatro, te entretienes y la risa está asegurada.”

En definitiva, es una función que nunca puede salir mal, porque tiene que salir peor y como decía aquel otro: ¡Cuánto peor, mejor!

Y ESTOS Y ESTAS SON CULPABLES del desaguisado:

CHRIS Hector Carballo.

ROBERT Manuel de Andrés

SANDRA Carla Postigo

DENNIS Alejandro Vera

ANNIE Noelia Marlo

TREVOR Agustín Otón

MAX David Ávila

JONATHAN Fael García

SWING Paula G. Lara, Ricardo Saiz, Avelino Piedad