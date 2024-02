AC/DC actuará en España con su nueva gira europea 'POWER UP TOUR'

miércoles 14 de febrero de 2024 , 09:22h

¡AC/DC viene a España! La legendaria banda de rock actuará en el Estadio La Cartuja de Sevilla el 29 de mayo de 2024!

La gira ‘POWER UP’, llamada así por su último álbum de estudio, que alcanzó el puesto número 1 en 21 países, verá a la banda tocar 21 fechas en Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, Inglaterra, Eslovaquia, Bélgica, Francia e Irlanda este verano.

“La gira nos llevará a tocar en Alemania, Italia, España, Países Bajos, Austria, Suiza, Inglaterra, Eslovaquia, Bélgica, Francia e Irlanda este verano. No podemos esperar a verlos a todos por ahí.”



‘POWER UP’ será la primera gira de la banda en Europa en ocho años y los veremos actuar en algunos de los estadios más grandes del continente.

AC/DC dio su primer show el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sydney, Australia. Son una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. El LP ‘Back In Black’ de la banda es el ‘álbum más vendido de cualquier banda’ y el ‘tercer álbum más vendido de cualquier artista’ con ventas globales de 50 millones y sigue sumando. AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003 y en el Salón de la Fama de los Music Victoria Awards en su Australia natal. La banda continúa llenando estadios en múltiples continentes, vendiendo millones de álbumes anualmente y generando miles de millones de reproducciones.



Para honrar sus 50 años de reinado como la mejor banda de rock and roll del mundo, AC/DC – Angus Young a la guitarra principal, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y un nuevo bajista para llevar la antorcha de Cliff Williams -, está de vuelta para tocar ante su legión de fieles fans, que crece cada año que pasa.

FECHAS DE LA GIRA EUROPEA 2024 de AC/DC POWER UP TOUR 2024

17-Mayo Glesenkirchen, Alemania, Veltins Arena

21-Mayo Glesenkirchen, Alemania, Veltins Arena

25-Mayo Reggio Emilia, Italia, RCF

29-Mayo Sevilla, España, Estadio La Cartuja

05-Junio Amsterdam, Países Bajos, Johan Cruyff Arena

09-Junio Munich, Alemania, Olympic Stadium

12-Junio Munich, Alemania, Olympic Stadium

16-Junio Dresden, Alemania, Messe

23-Junio Viena, Austria, Ernst Happel Stadium

26-Junio Viena, Austria, Ernst Happel Stadium

29-Junio Zurich, Suiza, Letzigrund Stadium

03-Julio London, Inglaterra, Wembley Stadium

07-Julio London, Inglaterra, Wembley Stadium

13-Julio Hockenheim, Alemania, Ring

17-Julio Stuttgart, Alemania, Wasen

21-Julio Bratislava, Eslovaquia, Old Airport

27-Julio Nuremberg, Alemania, Zeppelinfeld

31-Julio Hanover, Alemania, Messe

09-Agosto Dessel/Werchter, Festival Grounds/park

13-Agosto Paris, Francia, Hippodrome

17-Agosto Dublin, Irlanda, Croke Park