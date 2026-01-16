Cines de distintas ciudades españolas lanzan Wilder Cinema

viernes 16 de enero de 2026 , 08:00h

Una cartelera mensual con reestrenos, cine contemporáneo o anime en pases especiales para disfrutar el cine en comunidad

Cines de distintas ciudades españolas se han unido para el lanzamiento de Wilder Cinema, una nueva marca cultural dedicada a la programación alternativa y a la creación de eventos cinematográficos especiales. El proyecto inicia ahora su fase piloto en cinco ciudades (Madrid, Barcelona, Guadalajara, Lleida y Xàbia) con una propuesta clara: recuperar el cine como experiencia colectiva a través de películas y eventos pensados para disfrutarse en comunidad y en las mejores condiciones.

Wilder Cinema se presenta como un sello de programación reconocible, que convive con la cartelera comercial y la complementa a través de ciclos, preestrenos, clásicos, anime, títulos de culto, cine familiar y propuestas contemporáneas. Su enfoque es “menos algoritmo y más contexto”, con programación curada y un componente experiencial que busca reforzar la sala de cine como espacio de encuentro.

Programación ya disponible: febrero y marzo

La programación de febrero y marzo ya puede consultarse en la página web oficial del proyecto, www.wildercinema.com. El lanzamiento reúne una cuidada selección de títulos de distintas épocas y estilos, entre los que se encuentran clásicos incontestables como Ciudadano Kane o Tiempos modernos; cine europeo esencial como Los 400 golpes o La dolce vita; comedias icónicas como El graduado o Charada; y cine español clave como Mujeres al borde de un ataque de nervios.

La programación incluye también anime y cine asiático con propuestas como Millennium Actress; títulos de culto y grandes clásicos modernos como Terminator 2 o Apocalypse Now; cine independiente contemporáneo como Her o The Florida Project; y una clara apuesta por el cine familiar y para públicos jóvenes, con películas como La princesa Mononoke o Dentro del laberinto.

Una fase piloto en cinco ciudades

La fase piloto de Wilder Cinema se desarrollará en cinco ciudades junto a empresas de referencia en la exhibición cinematográfica, que comparten una visión del cine como experiencia cultural y comunitaria, basada en una programación especialmente cuidada y en un firme compromiso con sus públicos. El proyecto reúne desde cines urbanos pioneros del cine de autor en VOSE, como los Renoir, hasta modelos innovadores y disruptivos como Screenbox; multisalas con vocación cultural, como Multicines Guadalajara, y cines de gestión familiar con propuestas singulares y profundamente arraigadas en su territorio, como Cine Jayan.

El objetivo es testar un modelo de programación estable y replicable que permita llevar este tipo de cine y de experiencias cinematográficas a distintos territorios, más allá de los grandes centros urbanos.

Un evento especial de lanzamiento: el primer visionado en España de Marty Supreme

Como primer gran evento de lanzamiento, Wilder Cinema celebrará en primicia el primer visionado en España de Marty Supreme el jueves 22 de enero, en exclusiva y de forma simultánea en cada uno de los cinco cines participantes, en una cita única que sirve como carta de presentación del proyecto. Se trata de la nueva película de la productora A24, distribuida en España por Diamond Films. Protagonizada por Timothée Chalamet, ganador del premio al Mejor Actor en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, y firme candidato al Oscar por su interpretación. El filme cuenta con críticas excelentes y se perfila como una de las mejores películas de 2026.

Según explica Jesús Mateos, fundador de Wilder Cinema, “Marty Supreme es la película perfecta para inaugurar el proyecto. Su lema, ‘Dream Big’, resume exactamente lo que estamos haciendo con Wilder Cinema. Además, es un filme que funciona como un puente entre un universo clásico y una mirada plenamente contemporánea, que es también el espíritu con el que nace esta iniciativa”.

Estos preestrenos marcan el inicio de una línea de eventos concebidos como auténticos acontecimientos cinematográficos, pensados para reforzar el vínculo entre el público, las películas y las salas.

Cine, comunidad e impacto social

Más allá de la programación, Wilder Cinema nace con una misión de impacto social clara: tejer una red de cines cualificados que permita llevar películas icónicas y contemporáneas, en las mejores condiciones técnicas y editoriales, a todo el territorio nacional. El proyecto aspira a construir una comunidad real de amantes del cine, para que la experiencia cinematográfica no dependa del lugar en el que se viva.

Todas las proyecciones estarán acompañadas de presentaciones o coloquios grabados o en streaming, que se proyectarán junto a las películas para aportar contexto de forma divulgativa, cercana y entretenida —lejos de un enfoque académico— y convertir cada pase en una experiencia única.

Un equipo con trayectoria contrastada

Detrás de Wilder Cinema hay un equipo con una amplia trayectoria en cine y eventos culturales, responsable de proyectos como Cibeles de Cine, Sala Equis, Sunset Cinema, CutreCon o Aeterna, entre otros. Esa experiencia previa es la base sobre la que se construye este nuevo proyecto: conocimiento del sector, sensibilidad cultural, conexión con audiencias y una visión contemporánea del cine como experiencia compartida.