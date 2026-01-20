Chequia dará a conocer en FITUR nuevos productos y recordará los atractivos consolidados

martes 20 de enero de 2026 , 09:15h

Un año más, la Oficina de Turismo de Chequia acudirá a FITUR fiel a su cita con profesionales y viajeros, tal y como ha hecho en sus 25 años de presencia en España. Del 21 al 25 de enero de 2026 dará a conocer en esta importante feria internacional nuevos productos y recordará los atractivos consolidados, que continúan siendo valores seguros para el turismo español. Rutas turísticas y eventos culturales esperan al visitante en esta edición, además de las novedosas propuestas que se desarrollan en Praga, como el premiado espacio Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, y en las regiones de Bohemia del Este, Bohemia del Sur y Moravia del Norte.

En el stand 4C14 también estará presente un selecto grupo de expositores checos dispuesto a establecer nuevos contactos y a crear alianzas estratégicas durante las jornadas dedicadas a visitantes profesionales. Entre las empresas presentes se encuentran hoteles, como Holiday Inn Prague; las agencias receptivas ISALEX, Mucha Praga, DZK Travel, Jerome Incoming, La Bohéme Tours, Turístico y Torres de Praga; la línea aérea SmartWings, y el bróker aéreo Air Consulting.

Ciudades y regiones de Chequia, destinos obligados también en 2026

En esta 46ª edición de FITUR, Turismo de Chequia estará acompañado de tres importantes regiones, Moravia del Norte, Bohemia del Sur y Bohemia del Este, además de la histórica ciudad de Praga. Cada uno de estos lugares ofrece suficientes atractivos para realizar una escapada adaptada a los gustos e intereses de los viajeros españoles.

Praga, una capital viva

Praga, la capital checa siempre está dispuesta a sorprender, tanto por su amplia oferta dedicada a MICE como por la dirigida a particulares. Los viajeros encontrarán en este destino una atractiva combinación de monumentos, festivales consagrados (Primavera de Praga, Signal Festival, Dvořák Prague) y una escena cultural a precios competitivos que nunca defrauda.

Además, la tarjeta oficial Prague Visitor Pass (48, 72 y 120 horas) supone una gran aliada para aquellos que desean profundizar en el conocimiento de la ciudad, ya que facilita el acceso al transporte público y ofrece más de setenta visitas, paseos con guías especializados y experiencias inolvidables como un crucero por el río Moldava.

Prague City Tourism también brinda en 2026 la posibilidad de realizar experiencias exclusivas (y a medida), pero uno de sus tours en grupo más recientes y de mayor éxito es el que recorre los lugares que Dan Brown menciona en su última obra El último secreto.

Para los que, además de los libros, amen la cerveza está la Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, que ha recibido el reconocimiento ‘World's Leading Beer Tour Visitor Experience 2025’ (La mejor experiencia cervecera del mundo) en los World Travel Awards de 2025. En este centro multimedia no sólo se desvela de forma interactiva la historia de cerveza, sino que además ofrece talleres de tirado de cerveza y degustaciones.

Bohemia del Sur

Se podría decir que esta región nunca pasa de moda, ya que Bohemia del Sur es siempre un acierto para el viajero que busca un destino con un equilibrio perfecto entre belleza natural, monumentos históricos y condiciones para el turismo deportivo, ya sea senderismo, ciclismo o actividades acuáticas en el entorno del lago Lipno. Tampoco debemos olvidar que la región cuenta con joyas históricas incluidas en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, como la ciudad de Český Krumlov y el pintoresco pueblo de Holašovice, además del romántico castillo neogótico de Hluboká.

Bohemia del Este

Bohemia del Este reúne patrimonio, naturaleza y tradiciones en un mismo territorio. La región destaca por su concentración de castillos, palacios y arquitectura renacentista, barroca y modernista, junto a una arraigada cultura popular. Algunas visitas imprescindibles son el Museo al aire libre de Veselý Kopec y las ciudades de Litomyšl, Hradec Králové y Pardubice. La naturaleza también proporciona incentivos suficientes para excursiones, entre las que no pueden faltar: el Sky Bridge 721, en Dolní Morava, uno de los puentes colgantes más extensos del mundo, y las impresionantes formaciones rocosas de Adršpach. Una experiencia original en este territorio es disfrutar del ambiente de las carreras de caballos en el hipódromo de Pardubice, el más afamado del país, que acoge la Velká pardubická, la carrera de obstáculos más antigua y de mayor dificultad de Europa.

Los festivales también tienen cabida en Bohemia del Este, entre los que destaca Rock for People, que se celebra en un antiguo aeropuerto de Hradec Králové y que ha sido reconocido en los European Festival Awards 2025 con el Event Safety Award, el premio al evento más seguro de Europa. La próxima edición se celebrará del 10 al 14 de junio de 2026.

Moravia del Norte

Es la región más alejada de la capital checa, pero también la que ofrece las propuestas turísticas más inesperadas. Aunque su trayectoria está marcada por un pasado industrial, ha sabido reinventarse para ofrecer alicientes a viajeros de todas las edades. Ostrava, su capital, ha transformado antiguas áreas siderúrgicas como Dolní Vítkovice en espacios culturales y de ocio donde se celebran multitudinarios festivales como Colours of Ostrava o Beats for love. Otro evento musical en su territorio, esta vez en la ciudad de Hlučín, es el Štěrkovna Open Music, que se celebra junto a un lago y que ha obtenido el Premio a la Sostenibilidad, reconociendo su bajo impacto ecológico, en los European Festival Awards 2025.

La oferta turística de Moravia del Norte se completa con castillos como Hukvaldy y un bellísimo entorno natural en el que no faltan montañas ni bosques donde practicar turismo activo todo el año.

Citas culturales en 2026

Aniversarios y efemérides son igualmente una buena excusa para viajar a Chequia en 2026. El calendario combina grandes aniversarios, nuevas aperturas y un impulso decisivo a la gastronomía, con la primera Guía Michelin de alcance nacional. Por primera vez, el reconocimiento sale de Praga y pone el foco en todo el país, dando visibilidad a cocinas regionales y productos locales. Recorrer los restaurantes reconocidos puede ser una de las actividades más atractivas para este año.

La agenda cultural se apoya también en hitos históricos de gran relevancia. Znojmo celebrará sus 800 años de historia con un programa centrado en su legado medieval. El Karst de Moravia conmemora 70 años como área protegida, reforzando el debate sobre conservación y turismo responsable. El 150º aniversario del nacimiento de Tomáš Baťa se recordará en Zlín con una gran exposición sobre su impacto industrial y social. Pilsen festejará el centenario de Hurvínek, una figura clave del teatro de marionetas, mientras que la región de Hradec Králové acogerá la recreación histórica de la batalla de 1866 en su 160º aniversario.

A estas efemérides se suman novedades patrimoniales: una nueva exposición sobre vino en el castillo de Špilberk, la apertura de la Villa Grossmann en Ostrava y la reapertura del castillo de Vimperk tras su restauración. Sin duda, un año perfecto para redescubrir el país desde diferentes perspectivas.