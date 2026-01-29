Recomendaciones para hacer frente a la nieve en la carretera

jueves 29 de enero de 2026 , 08:45h

Mientras que en otros países europeos es habitual conducir con nieve, en España no lo es tanto. La borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a prácticamente toda España. Ante esta situación, Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, enumera cinco de pautas para poder conducir con total seguridad desde los primeros copos de nieve. Por supuesto, “siempre que las condiciones lo permitan y sea totalmente necesario”, tal y como se remarca desde la marca.

Ante la previsión de nevadas, es importante tener en cuenta qué carreteras se van a ver afectadas y evitar en la medida de lo posible circular por ellas. En caso de que no pueda impedirse, es importante llevar el coche bien preparado para posibles retenciones, además de conocer en tiempo real la evolución de las carreteras.

Procura que el vehículo esté en buenas condiciones para hacer frente a las inclemencias meterológicas. En este sentido, Norauto recomienda realizar una revisión en profundidad del vehículo para que no sufrir una avería en plena nevada o evitar que el corre no reaccione adecuadamente. Hay que hacer hincapié en el estado de la batería, uno de los elementos más perjudicados por el frío, el estado de los neumáticos, los líquidos y frenos, entre otros.

Aumenta la precaución desde los primeros copos de nieve, ya que el suelo es especialmente resbaladizo al mezclarse con el barro y grasa propia de la carretera. Utiliza los limpiaparabrisas si es necesario y enciende las luces de posición y de cruce para ser más visible y ver mejor.

Hay que conducir una velocidad reducida y aumentar la precaución. Si nieva en exceso, muchas señales se pueden tapar por la nieve. Igualmente es necesario incrementar la distancia de seguridad, ya que con nieve aumenta la distancia de frenado, y se aconsejan las marchas largas para evitar patinar.

Es recomendable llevar siempre unas cadenas de nieve en el maletero. Y es que en ciertos momentos puede ser obligatoria su utilización.

En este sentido, la compañía hace hincapié en que con cadenas de nieve o fundas textiles no se puede exceder los 50 km/h (se recomienda no superar los 30-40 km/h si son metálicas) y aborda la importancia de colocarlas correctamente y en las ruedas motrices. Una mala instalación puede afectar al vehículo, a los neumáticos y a determinados sistemas de seguridad como el ABS o ESP. Si el vehículo es de tracción delantera, se deben situar en las ruedas del eje delantero. Si es de tracción trasera, en las ruedas traseras. En coches con tracción total o 4x4, lo recomendable es colocar cadenas en los cuatro neumáticos.