Movistar Arena incorpora a Cabify como nuevo Partner Oficial de Movilidad

jueves 26 de marzo de 2026 , 08:30h

El Movistar Arena (Madrid) segundo recinto del mundo en actividad y venta de entradas, ha anunciado una alianza estratégica de largo plazo con Cabify, que se convierte en su Partner Oficial de Movilidad.

Este acuerdo refuerza la apuesta del recinto por ofrecer una experiencia integral a los millones de asistentes que cada año acuden a sus instalaciones para disfrutar de eventos deportivos, espectáculos, conciertos y actividades culturales y corporativas. La colaboración permitirá optimizar los flujos de movilidad antes y después de cada evento, integrando soluciones tecnológicas avanzadas dentro del ecosistema del recinto.

Además, la alianza contempla una destacada presencia de la marca en los espacios físicos y digitales del Movistar Arena, así como el desarrollo conjunto de iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del usuario desde la compra de entradas hasta el regreso a casa.

Lejos de tratarse de un patrocinio convencional, este acuerdo representa la unión de dos compañías españolas líderes en sus respectivos sectores, con el objetivo de seguir posicionando al Movistar Arena como un referente internacional en la gestión de grandes eventos y experiencias de ocio.

La colaboración se canaliza a través de la nueva gestora de activación publicitaria de reciente creación con la marca “Baila for brands”, iniciativa de la plataforma de venta de entradas “Baila” y que también opera en otros recintos como el Club Deportivo Somontes de Madrid, y otros en Alicante y Sevilla, reforzando así un modelo de gestión integral y conectado.

Una experiencia más conectada y eficiente para el asistente

Con esta alianza, el Movistar Arena continúa avanzando en su estrategia de innovación y mejora continua, apostando por soluciones que faciliten el acceso, reduzcan los tiempos de espera y mejoren la experiencia global del visitante en entornos de alta demanda.

“En el Movistar Arena trabajamos constantemente para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros asistentes, y la movilidad es una parte fundamental de ese recorrido. Contar con un socio como Cabify nos permite dar un paso más en la gestión eficiente de grandes flujos de público, integrando tecnología y servicio para que la experiencia comience desde el momento en que el usuario sale de casa”, señala Manuel Saucedo, CEO de Impulsa Eventos e Instalaciones.

“Esta alianza refuerza nuestro posicionamiento como uno de los grandes hubs europeos de entretenimiento y eventos en vivo, y demuestra nuestra capacidad para atraer a partners estratégicos que aportan valor real a la experiencia del usuario y al ecosistema del recinto”, añade Saucedo.

Por su parte, desde Cabify destacan el valor de esta colaboración como un paso clave en su estrategia de crecimiento y consolidación en el ámbito del ocio y los grandes eventos. “El Movistar Arena es ‘Meidin Madrid’ y es un referente europeo en eventos de primer nivel, y para Cabify es un orgullo poder facilitar que los asistentes vivan estas experiencias incluso antes y después de que empiecen. Nuestro objetivo es que cada viaje no sea sólo un desplazamiento, sino una forma de conectar a la gente con la ciudad, con sus momentos culturales, deportivos y sociales más relevantes, reflejando el papel que nuestra tecnología desempeña en la vida cotidiana de Madrid”, señala Alberto González, director general de Cabify España.