Airbnb se alía con Welcome Pickups para ofrecer traslados privados

jueves 02 de abril de 2026 , 10:00h

Airbnb presenta un nuevo servicio de transporte privado en colaboración con Welcome Pickups, diseñado para hacer que los viajes sean más cómodos desde el primer momento.

En mayo de 2025, Airbnb lanzó Servicios en Airbnb, con 10 categorías pensadas para facilitar y enriquecer las estancias de los viajeros. Desde entonces, la compañía ha seguido explorando nuevas propuestas que mejoren la experiencia de viaje de principio a fin. En este contexto, nace esta nueva alianza con Welcome Pickups, un proveedor de referencia a nivel internacional en traslados privados.

A partir de ahora, los viajeros en más de 125 ciudades de Europa, Asia y Latinoamérica, que incluyen destinos como París, Bali o Ciudad de México, podrán reservar con antelación un coche privado entre su alojamiento y su punto de llegada o salida desde la app de Airbnb. En España, este servicio estará disponible en Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia.

El lanzamiento se produce tras un piloto realizado a principios de este año en Europa y Asia, donde miles de usuarios utilizaron el servicio, que alcanzó una valoración media de 4,96 sobre 5. Una valoración que confirma que, a menudo, un buen viaje empieza sin estrés.

«Los Servicios en Airbnb están diseñados para mejorar la estancia de los viajeros, y nuestra colaboración con Welcome Pickups cumple ese objetivo desde el momento en el que llegan», afirma Dave Stephenson, Chief Business Officer de Airbnb. «Ahora, los usuarios pueden reservar con antelación un coche privado y olvidarse de las complicaciones del transporte en una ciudad nueva. Seguiremos ampliando los Servicios en Airbnb con nuevas propuestas útiles: esto es solo el principio».

Un viaje más cómodo de principio a fin

Viajar a un destino nuevo es siempre emocionante, pero el trayecto desde el aeropuerto hasta el alojamiento puede generar incertidumbre, especialmente tras un vuelo largo, al llegar de noche, o al aterrizar en un destino desconocido. Los servicios de transporte privado eliminan esas fricciones: ofrecen una reserva anticipada, información clara sobre la recogida y la tranquilidad de contar con un conductor que te espera con un cartel con tu nombre.

Tras reservar un alojamiento en una ciudad donde el servicio esté disponible, los viajeros verán la opción de contratar el traslado en la pestaña Viajes de la app. Una vez confirmada la reserva, podrán consultar y modificar los detalles directamente desde Airbnb.

Para las llegadas, existe la opción de meet & greet, con bienvenida personalizada en el punto de llegada. Para las salidas, el conductor recogerá al viajero directamente en su alojamiento y lo trasladará al aeropuerto u otro punto de transporte, lo que facilita un trayecto sin complicaciones.

«Llegar a un nuevo destino debería ser emocionante, no estresante», señala Alex Trimis, Director ejecutivo de Welcome Pickups. «Desde hace años ayudamos a los viajeros a planificar ese momento con traslados fiables y una bienvenida personalizada. Estamos encantados de colaborar con Airbnb