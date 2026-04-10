Singapore Airlines ofrecerá el Mundial 2026 en directo a bordo

viernes 10 de abril de 2026 , 10:00h

Los clientes de Singapore Airlines (SIA) podrán disfrutar de toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ del 11 de junio al 19 de julio de 2026, ya que la aerolínea transmitirá los partidos en directo a través del canal Sport 24 en el sistema KrisWorld Live TV.

Los aficionados al fútbol podrán seguir toda la acción en tiempo real y animar a sus equipos favoritos a 30,000 pies de altura, mientras disfrutan de los productos y el servicio de clase mundial de SIA.

El Sr. Yeoh Phee Teik, vicepresidente senior de Experiencia del Cliente de Singapore Airlines, ha afirmado que "Llevar la emoción de la Copa Mundial de la FIFA a bordo mantiene a nuestros clientes conectados con uno de los eventos deportivos más grandes del mundo a 30,000 pies de altura. Estos partidos de fútbol en directo complementan nuestra oferta de KrisWorld y reflejan nuestro compromiso de mejorar continuamente la experiencia y los servicios a bordo de Singapore Airlines".

KrisWorld Live TV permite a los clientes mantenerse conectados con los principales eventos deportivos mundiales a través de Sport 24, así como con actualizaciones de noticias y negocios mediante BBC News. Este servicio está disponible en todos los aviones Boeing 787-10 y Boeing 737-8 de SIA, así como en 41 aeronaves Airbus A350-900 y ocho Boeing 777-300ER. Las transmisiones en directo están sujetas a la cobertura satelital, los acuerdos con los difusores y las aprobaciones regulatorias en rutas seleccionadas.

Más allá de la televisión en tiempo real, KrisWorld ofrece más de 1,900 opciones de entretenimiento, desde películas taquilleras y series de televisión aclamadas por la crítica hasta una mezcla de éxitos musicales y joyas independientes, garantizando que los clientes siempre encuentren algo a su gusto durante el vuelo.