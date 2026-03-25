Singapore Airlines volará a Western Sídney con vuelos diarios desde noviembre de 2026

miércoles 25 de marzo de 2026 , 10:00h

Singapore Airlines (SIA) operará vuelos diarios sin escalas entre Singapur y el nuevo Aeropuerto Internacional Western Sídney (Nancy-Bird Walton) a partir del 23 de noviembre de 2026, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias.

La compañía utilizará un Airbus A350-900 de medio alcance, configurado con 303 plazas distribuidas en dos clases: 40 en Clase Business y 263 en Clase Turista.

El vuelo inaugural, SQ201, despegará de Singapur a las 11:30 (hora local) y aterrizará en Sídney a las 22:20. El servicio de regreso, SQ202, saldrá esa misma noche a las 23:55 y llegará a Singapur a las 05:05 del día siguiente.

Esta nueva ruta se sumará a las cuatro frecuencias diarias que SIA ya opera hacia el Aeropuerto Internacional Sídney Kingsford Smith, elevando a cinco los vuelos diarios entre Singapur y la principal puerta de entrada a Australia.

Con la incorporación de Western Sídney, SIA ampliará su red hasta ocho destinos en el país, mientras que su filial de bajo coste, Scoot, opera actualmente en tres. Esta expansión refuerza el compromiso del Grupo SIA con el mercado australiano.

Dai Haoyu, vicepresidente sénior de planificación de marketing de SIA, destaca que la nueva conexión “ofrecerá más opciones a los pasajeros y reforzará la conectividad con este destino clave, facilitando además conexiones fluidas a través del hub de Aeropuerto Changi de Singapur, que conecta con más de 130 destinos en todo el mundo”.

Por su parte, Simon Hickey, director ejecutivo de Western Sydney International, subraya que esta alianza permitirá acercar el servicio cinco estrellas de la aerolínea —certificado por Skytrax— a los habitantes del área metropolitana de Sídney, gracias también a la operativa 24 horas del aeropuerto.

Western Sídney, integrada en la región del Gran Sídney —con más de tres millones de habitantes—, es además la puerta de entrada a enclaves naturales como las Montañas Azules, así como a una rica oferta cultural, gastronómica y de turismo activo.

Los billetes para esta nueva ruta estarán disponibles progresivamente a partir del 25 de marzo de 2026 a través de los canales habituales de la aerolínea.