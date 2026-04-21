martes 21 de abril de 2026 , 08:45h

La World Gallery de B travel & CATAI Madrid continúa con su programación presentando “TONGA SOA, MADAGASCAR", la exposición fotográfica de KATY GÓMEZ CATALINA que invita a conocer y enamorarnos del país africano “detenido en la calma del tiempo”.

Katy Gómez Catalina, creadora de la muestra, comenta: "Dicen que las mejores historias empiezan en un tren y el tren de la selva fue el anzuelo que atrapó mi curiosidad y el deseo de viajar a Madagascar.

Un viejo tren raído y lento que parecía haberse descolgado por el túnel del tiempo, igual que el resto de Madagascar.

Una isla extraña y maravillosa perdida en medio del océano Índico. Un laboratorio gigantesco lleno de seres endémicos y extraordinarios, pero donde es fácil comprobar el terrible daño que los humanos podemos causar a la naturaleza.

Un país de gentes dignas y acogedoras que se sienten honradas de posar para tu cámara.

Aquí los niños se divierten arrastrando una vieja garrafa de plástico y los jugadores mejor pagados tienen forma de chapa.

Una isla donde los pescadores Vezo se echan a la mar atravesando un cuadro pintado por Sorolla, y donde los más pobres buscan oro entre barros amarillos.

Un lugar donde relojes sin tiempo marcan el ritmo de las zambullidas, y donde montar en bicicleta se convierte en una postal de paraíso.

En Madagascar la dura vida está plagada de sonrisas para sobrevivir.

Así es Madagascar, un país detenido en la calma del tiempo y un paraíso herido del que te vas a enamorar sin remedio…"

La muestra constará de 38 fotografías de gran formato y podrá visitarse en B travel & CATAI Madrid (Calle Miguel Ángel 33) del 23 DE ABRIL AL 5 DE JUNIO de lunes a viernes de 10:00 a 19:00.

La entrada es libre y gratuita

Sobre KATY GÓMEZ CATALINA:

Nacida en Úbeda (Jaén), esta doctora en veterinaria y fotógrafa desarrolla su obra dentro del ensayo fotográfico, centrando su mirada en el viaje como forma de narración. Ha recorrido más de 80 países, buscando captar lo humano, lo invisible y lo universal a través de sus imágenes. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida con más de un centenar de premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Travel Photographer of the Year, el Sony World Photography Awards o la medalla de oro en certámenes como PX3 y TIFA. Además, es autora del libro El viaje de la mirada.

Su trabajo ha sido publicado en medios de prestigio como National Geographic, CNN Travel o El País, y expuesto en numerosos festivales, museos y centros culturales de todo el mundo, desde París y Londres hasta Teherán o Colombia. Ha recibido el Premio Andaluz de Fotografía en 2024 y cuenta con importantes distinciones como Maestra Plata de la Confederación Española de Fotografía y Artista FIAP. Entre sus exposiciones individuales destacan proyectos como Ellas, Elles, They…, Siria, el oasis exhausto o 12 horas en el Louvre, donde explora temas sociales, culturales y humanos desde una perspectiva profunda y comprometida.