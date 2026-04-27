Calvin Klein apuesta por el color cambiante en su nueva colección de gafas de sol

lunes 27 de abril de 2026 , 08:45h

Calvin Klein Jeans Eyewear presenta su colección para la primavera de 2026, una propuesta que combina diseño contemporáneo y tecnología innovadora a través de sus monturas Color Shift.

Introducida por primera vez en la primavera de 2024, esta tecnología se basa en un acetato fotosensible a los rayos UV capaz de transformar su color al exponerse a la luz solar directa, aportando dinamismo y versatilidad a cada pieza. Pensadas para una nueva generación que busca expresar su estilo con libertad, estas gafas —tanto de sol como ópticas— se consolidan como una declaración de tendencia.

Entre los modelos destacados se encuentra el CKJ26301S, una montura de sol de frontal rectangular reinterpretado, elaborada en acetato fotosensible y con varillas que incorporan el logotipo de la marca y un sutil alambre metálico brillante. Está disponible en combinaciones que evolucionan del gris transparente al gris oscuro, del marrón al violeta, del rosa al caqui y del amarillo al lima.

El modelo CKJ26300S comparte esta estética con un diseño igualmente contemporáneo, donde el frontal rectangular modificado y los detalles metálicos visibles en las varillas refuerzan su carácter. Se presenta en tonos que transitan del gris al gris oscuro, de miel a marrón, de verde a verde oscuro y de celeste a azul.

Por su parte, el modelo óptico CKJ26303 traslada esta innovación al ámbito oftálmico, manteniendo la misma construcción en acetato fotosensible y el diseño de líneas limpias, disponible en versiones que varían del gris al gris oscuro, del verde al verde oscuro, del celeste al azul y del amarillo al lima.

La colección primavera 2026 de Calvin Klein Jeans Eyewear ya está disponible en una selección de puntos de venta y en la web oficial de Calvin Klein.