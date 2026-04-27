Air France incorpora postres de la chef pastelera Nina Métayer en su cabina Business

lunes 27 de abril de 2026 , 10:15h

Desde este mes abril, la reconocida chef pastelera Nina Métayer continúa su colaboración con Air France con una nueva colección de selectos postres, especialmente concebidos para ser disfrutados en pleno vuelo por los clientes de la cabina Business de largo radio.

En la cabina Business, y con el objetivo de enriquecer la oferta gastronómica francesa a bordo, Air France confía la creación de sus postres a una firma de excepción. Elegida Mejor Pastelera del Mundo 2023 y ya aclamada en sus anteriores colaboraciones con la compañía, Nina Métayer da continuidad a esta aventura iniciada en 2024. La chef firma ahora un nuevo ciclo de dulces creaciones que podrán descubrirse en los próximos meses en los vuelos con salida desde París.

Cada una de estas propuestas ha sido diseñada específicamente para su degustación a bordo de los vuelos de la compañía. Dos de ellas son totalmente inéditas y se incorporarán por primera vez a la carta: Évasion framboise-coco, con reconfortantes notas de frambuesa y coco, y Échappée citron-verveine, una invitación a la frescura y a la evasión.

«He concebido estos postres como auténticos compañeros de viaje. He trabajado en creaciones intensas y ligeras a la vez, para ofrecer a los viajeros una escapada sensorial que evoque también el encanto de los destinos lejanos», explica Nina Métayer.

Évasion framboise-coco, de Nina Métayer: «un viaje delicioso y ligero con sabores reconfortantes, en el que la suavidad de la mousse de coco, la frescura del confitado de frambuesa y la delicada capa de chocolate blanco se unen para crear un sutil equilibrio entre placer y elegancia».

Régis Marcon, chef de autor de los platos Business

Régis Marcon, chef con tres estrellas Michelin y ganador del Bocuse d’Or, firma actualmente la carta Business de largo radio de Air France en los vuelos con salida desde París. Inspirado por la naturaleza y por su región de origen, Auvernia-Ródano-Alpes, propone recetas exclusivas marcadas por el refinamiento y la autenticidad.

Para ofrecer esta cocina de alta gastronomía, el chef trabaja en colaboración con Servair, dando prioridad a productos frescos y locales, que varían según la temporada. Desde un enfoque responsable, las carnes, aves, productos lácteos y huevos incluidos en cada menú son de origen francés, y los pescados proceden de la pesca francesa o de la pesca sostenible. Además, siempre se ofrecen menús vegetarianos.

En el marco de su compromiso contra el desperdicio alimentario, Air France ofrece a los clientes que viajan en cabina Business la posibilidad de preseleccionar su plato caliente hasta 24 horas antes del vuelo. Este servicio garantiza la disponibilidad de la elección del cliente y favorece un consumo más ajustado a bordo.