Explora Journeys presenta su programa de bienestar oceánico con Jannik Sinner

Explora Journeys lanza In Balance: el programa de bienestar oceánico de Jannik Sinner, ya abierto a reservas y disponible en todos los viajes a partir del 24 de abril en EXPLORA I y desde el 18 de mayo en EXPLORA II.

Este lanzamiento representa una evolución significativa en la colaboración de la marca con el campeón de Grand Slam y embajador global Jannik Sinner, abriendo un nuevo capítulo en el bienestar a bordo. El programa cobrará vida también durante la presencia de Jannik en el itinerario Preludio Mediterráneo de EXPLORA III. Gracias a la entrega anticipada del barco, esta travesía inédita de cinco noches, de Génova a Civitavecchia (Roma), que tendrá lugar del 24 al 29 de julio de 2026, contará con la participación de Jannik del 24 al 25 de julio.

Desarrollado en estrecha colaboración con Jannik y su equipo de rendimiento, In Balance: el programa de bienestar oceánico de Jannik Sinner adapta la disciplina de la competición de élite a una experiencia personalizada para los huéspedes, centrada en la vitalidad física y mental a largo plazo. Las reservas para el programa completo, que debuta a bordo de EXPLORA I el 24 de abril y EXPLORA II el 18 de mayo, ya están disponibles en la web de Explora Journeys.

“Jannik encarna la serenidad y el enfoque meticuloso que definen nuestra visión del viaje oceánico”, afirma Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Esta colaboración va más allá del bienestar; se trata de crear el espacio y ofrecer la experiencia necesaria para que nuestros huéspedes encuentren claridad, equilibrio y tranquilidad en el mar. La presencia de Jannik a bordo de EXPLORA III en su primer viaje añade un toque muy especial, mientras presentamos tanto nuestro barco más nuevo como este innovador programa de bienestar que enriquece aún más el Ocean State of Mind.”

In Balance: el programa de bienestar oceánico de Jannik Sinner

Basado en la filosofía de Ocean Wellness de la marca, el programa reinventa el alto rendimiento desde una perspectiva holística. Inspirado en la calma, disciplina y estilo de juego de Jannik, que parece fluido y sin esfuerzo, pero está respaldado por años de preparación rigurosa, el programa se estructura en cuatro pilares fundamentales:

Train (Entrenar): sesión de entrenamiento individual enfocada en precisión, control y rendimiento equilibrado, adaptando principios de alto rendimiento para distintos niveles de fitness.

Re-centre (Recentrarse): práctica guiada de respiración que fomenta claridad mental y regulación del sistema nervioso a través de técnicas de respiración calmada e intencionada.

Restore (Restaurar): tratamiento restaurador que combina técnicas de liberación muscular y masaje terapéutico para aliviar la fatiga, mejorar la movilidad y promover la relajación profunda.

Renew (Renovar): finalización del programa con un circuito de bienestar revitalizante en la zona termal de Ocean Wellness – The Spa, donde terapias alternas de calor y frío estimulan la circulación, favorecen la recuperación y restauran el equilibrio.

Cada elemento está cuidadosamente diseñado para anclar a los huéspedes en el momento presente, permitiendo que el Ocean State of Mind se prolongue más allá de su estancia en el mar.

Un viaje de primeras veces: el Preludio Mediterráneo de EXPLORA III

Ofreciendo una experiencia íntima y exclusiva detrás de escena, junto a los visionarios y líderes que dieron vida al barco, el Preludio Mediterráneo de EXPLORA III zarpa de Génova el 24 de julio, con escalas en Marsella, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer y Livorno, antes de llegar a Civitavecchia (Roma) el 29 de julio.

Jannik y su equipo acompañarán a los huéspedes durante la primera etapa, de Génova a Marsella, participando en un programa cuidadosamente diseñado que incluye:

Sesiones de preguntas y respuestas: acceso directo a Jannik para explorar el pensamiento, disciplina y filosofía detrás de su alto rendimiento.

Cena benéfica de gala: una elegante velada en el restaurante Fil Rouge de inspiración francesa, con la presencia de Jannik y del equipo directivo de Explora Journeys. Este evento exclusivo apoya tanto la Jannik Sinner Foundation como la MSC Foundation.

Sesiones de coaching privado: un número limitado de huéspedes podrá participar en sesiones privadas guiadas por el equipo profesional de Jannik, con la presencia del propio Jannik durante el programa.

Sesiones de bienestar: algunos invitados podrán experimentar sesiones de bienestar In Balance, guiadas por el equipo de rendimiento de Jannik, con la participación del propio Jannik a lo largo de la experiencia.

Tras el Preludio mediterráneo, EXPLORA III llegará a Barcelona el 1 de agosto para su ceremonia oficial de inauguración, y zarpará de Barcelona a Lisboa el 3 de agosto, marcando el inicio de una temporada que abarcará Europa Occidental, Reino Unido, Islandia y Groenlandia.