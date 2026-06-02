Sevilla contará con su primera tienda Action en el centro comercial Plaza de Armas

martes 02 de junio de 2026 , 08:15h

El centro comercial Plaza de Armas, titularidad de Adif y gestionado y comercializado por MVGM, compañía referente europea en Property Management, da un paso más en su proceso de relanzamiento con la apertura de Action, que ocupará una superficie de 1.095 metros cuadrados y ayudará a reforzar su oferta comercial y consolidar el atractivo del centro para visitantes y vecinos.

La firma de Action se ha materializado a principios de febrero de 2026, marcando un primer hito de gran importancia en el nuevo plan estratégico para Plaza de Armas. Las obras de implantación ya están en marcha con fecha de apertura programada para el 6 de junio. Supone la llegada de una emblemática enseña y será la primera tienda de Action en el municipio de Sevilla, en pleno centro junto al puente de Triana. Action es una multinacional holandesa con más de 3.300 tiendas en 15 países y que ofrece una amplia gama de productos cotidianos de todas las categorías a precios bajos.

Plaza de Armas, ubicada en la antigua estación de tren de Córdoba, una joya arquitectónica neomudéjar de 1901, no tenía definida una estrategia clara hasta que, en 2025 Adif, a través de la empresa Fidalia S.M.E., S.A., y asesorada por MVGM, apostó por su revitalización, buscando operadores que refuercen la oferta comercial y de ocio para convertirlo en un punto de referencia del centro urbano de Sevilla.

El centro comercial cuenta con 8.809 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable, más 1.279 metros cuadrados de terrazas de restauración, distribuidos en tres niveles: planta baja, primera planta y un nivel inferior bajo rasante. Dispone de acceso peatonal a una gran plaza en el extremo norte, bajo la cual se encuentra un aparcamiento subterráneo con 720 plazas y acceso directo al centro.

Faustino García, director de Retail de MVGM, explica: “colaborar estrechamente con nuestro cliente y con los operadores nos está permitiendo hacer de Plaza de Armas un centro más moderno, cómodo y pensado para quienes lo visitan. La incorporación de Action supone un punto de inflexión en la revitalización del centro y será seguida en breve por otras importantes firmas que van a reforzar su oferta comercial y de ocio”.

Entre los operadores presentes en Plaza de Armas destacan los Cines Odeón, con cinco salas remodeladas en 2019 equipadas con tecnología digital de última generación, así como establecimientos de restauración y ocio como Platea, McDonald’s, Discoteca Uthopia, La Estación Roof Garden y la tienda deportiva Décimas. La incorporación de Action refuerza la variedad de propuestas disponibles, ofreciendo a los visitantes un espacio donde encontrar productos de calidad a precios competitivos.

Con esta apertura, Plaza de Armas reafirma su posicionamiento como un punto de referencia comercial y de ocio en la ciudad, y continúa su trayectoria de renovación para ofrecer experiencias atractivas y cómodas a todos sus visitantes.