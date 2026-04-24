El Teatro de la Zarzuela abre audiciones para cantantes de su próximo Proyecto Zarza

viernes 24 de abril de 2026 , 09:15h

El Teatro de la Zarzuela ha publicado las bases, fechas y requisitos para participar en las audiciones del Proyecto Zarza 2027.

La convocatoria está destinada a cantantes jóvenes interesados en formar parte del elenco de las funciones del próximo Zarza (temporada 2026/2027).

Establecen las bases que podrán presentarse personas mayores de 18 años y menores de 31 años, acreditando su edad mediante DNI, NIE, pasaporte, permiso de conducir o permiso de residencia. El proceso de selección constará de dos fases: una primera que finaliza el 18 de mayo y exige el envío telemático de un formulario, documentación (currículum vitae debidamente actualizado) y grabación de una interpretación vocal; y una segunda, presencial, en la que los candidatos seleccionados tendrán que interpretar un fragmento de 'La Gran Vía', una romanza o canción de libre elección y un monólogo.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de mayo de 2026, mientras que la fase presencial de audiciones se celebrará en Madrid, a puerta cerrada, entre los días 6 y 11 de julio de 2026. Toda la información detallada y el formulario de inscripción están disponibles en la página web oficial del teatro.

Un proyecto pionero para acercar la zarzuela a los jóvenes

Creado por el Teatro de la Zarzuela, el Proyecto Zarza nació con el objetivo de acercar el género lírico español a nuevos públicos mediante espectáculos realizados por jóvenes y para jóvenes.

Desde su primera producción, el proyecto ha reunido a decenas de intérpretes emergentes y ha ofrecido nuevas miradas sobre títulos emblemáticos del género, tales como 'La Revoltosa', 'El dúo de la Africana', 'La verbena de la Paloma', 'El año pasado por agua' y 'El sobre verde' (finalista a los Premios MAX de las artes escénicas), entre otros.

En 2025, el Proyecto Zarza celebró su décimo aniversario, con los dos últimos años con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) interpretando las partituras. Una de las claves de la exitosa y premiada iniciativa es que además de las funciones abiertas al público general, se incluyen funciones escolares (para alumnos de ESO y Bachillerato) en las que el público joven protagoniza un coloquio con el elenco y los responsables del proyecto al finalizar la producción.

Más información y bases completas: https://teatrodelazarzuela.inaem.gob.es/es/audiciones/audiciones-proyecto-zarza-26-27