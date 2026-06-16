ITA Airways y MAECI firman un acuerdo para desarrollar una colaboración estratégica

martes 16 de junio de 2026 , 09:15h

ITA Airways ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia (MAECI) con el objetivo de desarrollar una colaboración estratégica orientada a promover el “Sistema Italia”, reforzar el atractivo del país y aumentar los flujos de tráfico aéreo hacia y desde Italia.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de ITA Airways, Sandro Pappalardo, y el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, durante la Conferencia de Cónsules Italianos en el Mundo, celebrada en la Farnesina.

El memorando establece varias líneas de cooperación, entre ellas la diplomacia del crecimiento, mediante el intercambio de información para el desarrollo de rutas y la internacionalización del sistema económico italiano; la diplomacia deportiva, con posibles tarifas preferenciales para participantes en eventos internacionales; y la participación conjunta en conferencias, ferias y acciones promocionales en Italia y el extranjero.

El acuerdo también contempla la posibilidad de tarifas reducidas para iniciativas promovidas por el MAECI, así como el intercambio de estudios, análisis y estadísticas sobre tendencias de mercado, demanda internacional, sostenibilidad y formación laboral.

“El transporte aéreo es una infraestructura estratégica para la competitividad del sistema productivo italiano”, señaló Sandro Pappalardo, quien destacó además el papel de la red diplomática italiana como apoyo clave para la expansión internacional de la aerolínea.

ITA Airways subrayó su compromiso de representar en el exterior los valores asociados a Italia —calidad, elegancia, fiabilidad y excelencia— y de reforzar la cooperación con MAECI para impulsar el ecosistema productivo del país.