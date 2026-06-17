Juan Diego Flórez ofrece un recital en el Festival Cap Rocat

miércoles 17 de junio de 2026 , 08:15h

El Festival Cap Rocat (FCR) ha anunciado dos cambios en la programación de su próxima edición, que tendrá lugar del 31 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Hotel Cap Rocat de Mallorca, bajo la dirección artística de Ilias Tzempetonidis.

El aclamado tenor Juan Diego Flórez, artista anunciado en el pasado mes de marzo para inaugurar el festival, ofrecerá un recital en el que interpretará obras de Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Lecuona, Pérez Soriano, Massenet o Gounod, entre otros, junto al pianista Vicenzo Scalera. La esperada cita musical acercará a Mallorca un formato de recital que Flórez ya ha presentado con éxito de crítica y público en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Sevilla.

Asimismo, el concierto de clausura del festival finalmente estará dirigido por el maestro Pablo Mielgo (en sustitución al italiano Giacomo Sagripanti). El 2 de agosto Mielgo llevará la batuta en Tosca, ópera en versión concierto que contará con la interpretación de estrellas internacionales como la soprano Lise Davidsen (en el rol de Tosca), el tenor Freddie De Tommaso (Cavaradossi), o el barítono Ludovic Tézier (Scarpia), además de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y el Coro Festival Cap Rocat, dirigido por Joan Company.

El concierto de clausura también contará con la voz de Sebastiá Serra (Angelotti), cantante que participó en la masterclass que la soprano Sondra Radvanovsky ofreció en el festival en 2024. Ahora, dos años después, Serra vuelve al festival como artista de la programación principal junto a grandes figuras de la música, un hecho que pone de manifiesto cómo estas sesiones pueden servir para impulsar la trayectoria de los cantantes seleccionados.

La programación se completará con el recital que el célebre pianista Rudolf Buchbinder ofrecerá el 1 de agosto y en el que interpretará obras de Mozart, Beethoven y Schubert en la Sala de Conciertos de Cap Rocat. Ese día también se organizará Festival Cap Rocat inspira: impulso al talento, una jornada formativa abierta al público en la que participarán cantantes líricos previamente seleccionados en audiciones realizadas en diferentes lugares de España.