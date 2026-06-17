AMEIS y ALI unen fuerzas para impulsar la visibilidad de las autoras con discapacidad

miércoles 17 de junio de 2026 , 08:30h

La Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras (AMEIS) y la Asociación de Literatura Inclusiva (ALI) han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover, fomentar y difundir la obra de las autoras con discapacidad, reforzando así su compromiso con la igualdad, la inclusión y la diversidad en el ámbito literario.

El acuerdo establece varias líneas de actuación conjunta. Uno de los aspectos más destacados es la organización de actividades culturales conjuntas, como encuentros literarios, jornadas, congresos y mesas redondas en las que participarán integrantes de ambas entidades. Estas iniciativas podrán celebrarse de forma periódica a lo largo del año, consolidando una colaboración estable y flexible que contribuya a enriquecer la vida cultural y literaria.

Además, AMEIS ha mostrado su disposición a organizar cursos de formación y de escritura creativa, tanto presenciales como en línea, dirigidos a miembros de ALI mediante condiciones preferenciales, quedando pendiente la definición de los mecanismos de financiación de estas actividades.

La asociación también ofrecerá la posibilidad de que ilustradoras vinculadas a AMEIS colaboren en las obras de autores y autoras de ALI que así lo soliciten, en el marco de acuerdos preferentes entre ambas organizaciones.

Finalmente, las dos entidades apoyarán activamente esta alianza mediante la publicación y difusión de textos, artículos, relatos y otros contenidos en sus respectivos canales de comunicación.

Con este acuerdo, AMEIS y ALI refuerzan su apuesta por una literatura más inclusiva, accesible y diversa, promoviendo espacios de encuentro y colaboración que permitan dar mayor visibilidad al talento de las mujeres con discapacidad dentro del panorama cultural.