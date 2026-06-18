Promoción del destino Galicia en el mercado mexicano en el marco de la España Verde

jueves 18 de junio de 2026 , 09:00h

Turismo de Galicia participó en la reunión de coordinación de la España Verde, donde se avanzaron los preparativos de Norte Diem, una de las grandes acciones promocionales que la marca desarrollará el próximo mes de noviembre en Monterrey (México). La iniciativa permitirá reforzar la presencia de Galicia en un mercado de gran potencial de crecimiento y contribuir a la promoción de la comunidad de cara al Xacobeo 2027.

En 2025, 27.000 turistas mexicanos visitaron Galicia, lo que supone el 1,4% del turismo internacional. El gasto medio diario del turista mexicano fue el pasado año de 164 €, cifra superior a la media del turista internacional —que se situó en 97,2 €—. México es un mercado estratégico para la promoción turística de la comunidad gallega.

El encuentro, celebrado en Torazu, en la Comarca de la Sidra, reunió a representantes de Turespaña y de las cuatro comunidades autónomas que integran la España Verde —Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi— con el objetivo de analizar las actuaciones realizadas durante los primeros meses del año y programar nuevas iniciativas de promoción internacional.

Durante la jornada se repasaron distintas acciones que se están desarrollando este año en mercados prioritarios, entre ellas viajes de familiarización para profesionales turísticos, iniciativas vinculadas al ecoturismo y campañas dirigidas a medios de comunicación y operadores especializados en el sector.

Entre los proyectos previstos destaca Norte Diem, evento que combinará promoción turística y gastronomía para acercar al público mexicano los atractivos de la España Verde, con la colaboración de la Oficina Española de Turismo de la Ciudad de México.

En la reunión participaron representantes institucionales de las cuatro comunidades autónomas integradas en la marca, entre ellos el responsable del Área de Imagen y Gestión de Marca de Turismo de Galicia, José Ramón Castiñeiras.

España Verde

La España Verde es una marca turística formada por Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi para promover conjuntamente en los mercados internacionales la oferta de naturaleza, patrimonio y turismo sostenible de estas comunidades en los mercados internacionales.