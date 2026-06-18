Audio-Technica lanza tapones para reducir el ruido y proteger la audición

El ruido forma parte de la vida cotidiana, desde el transporte público hasta los espacios de ocio o los conciertos en directo. La exposición continuada a niveles elevados de sonido puede afectar a la concentración y al bienestar auditivo, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones específicas para su control.

En este contexto, Audio-Technica ha presentado los modelos AT-ERP3 y AT-ERP5, dos tapones para los oídos diseñados para distintos entornos de uso: la reducción del ruido ambiental en el día a día y la protección auditiva en eventos de música en directo.

El modelo AT-ERP3 está orientado a situaciones cotidianas como la oficina, los desplazamientos o espacios concurridos. Su diseño busca atenuar el ruido ambiental de forma uniforme, facilitando la concentración y el confort auditivo. Ofrece una reducción media de ruido de 21 dB SNR y cuenta con certificaciones de protección auditiva según las normativas EN y ANSI.

Por su parte, los AT-ERP5 están pensados para conciertos, festivales y actuaciones en directo. Incorporan filtros acústicos de doble capa que reducen el volumen sin alterar en exceso la calidad del sonido, permitiendo mantener la claridad de la música a niveles más seguros. Su reducción de ruido alcanza los 26 dB SNR.

Ambos modelos están fabricados en silicona suave para favorecer la comodidad durante un uso prolongado e incluyen un diseño ergonómico que mejora la sujeción. También cuentan con estuche de transporte compacto, pensado para facilitar su uso en movilidad.

Con estos lanzamientos, la compañía amplía su gama de soluciones auditivas con productos orientados tanto al uso cotidiano como a entornos de alta exposición sonora, en línea con la creciente preocupación por la salud auditiva.