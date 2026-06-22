La Toscana se convierte este verano en el gran escenario de la fotografía

lunes 22 de junio de 2026 , 10:30h

Este verano y próximo otoño la Toscana se consolida como el gran escaparate de la fotografía internacional con cuatro citas imprescindibles.

Del 12 de junio al 6 de septiembre, el Festival Italiano della Fotografia vestirá los pueblos del Casentino con muestras sobre lo sagrado y lo cotidiano, destacando la espectacular galería al aire libre en las fachadas de Bibbiena.

Casi en paralelo, el 16 de julio, Cortona On The Move tomará el pulso a la Italia actual bajo el lema “Beautiful Country” en su casco medieval.

La ruta fotográfica continuará en otoño con los prestigiosos Siena Awards, que este año rinden homenaje al legendario James Nachtwey.

Y concluirá con la Bienal Photolux en Lucca, transformando sus palacios históricos en el broche de oro para los amantes de la imagen.

Del 12 de junio al 6 de septiembre de 2026, Casentino celebra la octava obra con el prestigioso Festival Italiano de Fotografía. Organizado por el Centro Italiano de Fotografía de Autores, el evento involucra a los históricos pueblos de Bibbiena, Poppi y Pratovecchio Stia en un programa completo de exposiciones individuales y temáticas, lecturas de portafolio y charlas con los autores. La edición de este año, titulada Ritos y Visiones. Entre lo espiritual y lo material, investiga el concepto de lo sagrado contemporáneo declinado en sus múltiples formas, entre la fe y la superstición. A través de una rica selección de imágenes, el festival explora cómo los rituales —ya sean íntimos o colectivos— y las diferentes expresiones de espiritualidad influyen en la vida cotidiana, los cuerpos y los lugares.

La exposición estará enmarcada, como es tradición, por la evocadora "galería al aire libre" de Bibbiena, donde las paredes de los edificios del pueblo estarán decoradas con imágenes de gran formato, creando un diálogo único entre fotografía y arquitectura.

El viaje continúa en Cortona, donde Cortona en movimiento, ya en su decimosexta edición, se estrena el 16 de julio. Beautiful Country es el título del itinerario de este año: una reflexión coral y profunda sobre la Italia actual, narrada a través de más de treinta exposiciones repartidas por el corazón medieval de la ciudad. Hasta el 1 de noviembre, Cortona acoge una exposición que se integra perfectamente con el pueblo medieval: instalaciones diseñadas para dialogar con los espacios urbanos ofrecen una oportunidad única para observar el mundo contemporáneo a través de la fotografía artística.

En otoño será el turno de los Siena Awards (10 de octubre – 29 de noviembre de 2026): un evento grandioso que gira en torno a uno de los premios fotográficos más codiciados del mundo. La ciudad de Siena, junto con Castelnuovo Berardenga y Sovicille, acogerá exposiciones de la más alta calidad, incluyendo la tan esperada retrospectiva dedicada al legendario fotoperiodista James Nachtwey.

En Lucca, el Festival Photolux (21 de noviembre – 13 de diciembre de 2026) cerrará el año con estilo con su Bienal Internacional. Un evento imperdible para los amantes del fotoperiodismo, donde los elegantes edificios históricos de Lucca acogen a los grandes maestros, talleres intensivos y lecturas de portafolios de alcance europeo.