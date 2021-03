Rosario La Tremendita, una cantaora inquieta, extremista y apasionada

Su padre de pequeño era muy travieso y todos decían que ese niño era Tremendo.Y cuando creció y se dedicó al cante se le quedó ese apodo. Y como ella es la hija del Tremendo, la pusieron La Tremendita. Cosas del mundo del flamenco…

Estamos hablando de Rosario La Tremendita, una cantaora flamenca que el próximo día 19 de marzo, día de San José, ofrecerá en Madrid, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque un concierto para presentar su nuevo proyecto.

Soy una mujer nacida en Sevilla, en el barrio de Triana, en una familia humilde y flamenca

Rosario La Tremendita es Rosario Guerrero…

Soy una mujer nacida en Sevilla, en el barrio de Triana, en una familia humilde y flamenca. He crecido rodeada de música y músicos. Me apasiona el arte, la cultura, la gastronomía y pasar tiempo con las personas que quiero. Me considero muy inquieta, extremista y apasionada.

¿Eres más Rosario Guerrero o Rosario La Tremendita?

Hace unos años iban separadas, hoy por hoy soy la misma persona.

El concierto que vas a dar en Condeduque ¿en qué va a consistir?

Voy a presentar mi nuevo proyecto que se llama TREMENDA, y consiste en un discurso experimental, pero con una raíz muy tradicional, posiblemente el espectáculo más personal y profundo que he realizado hasta el momento, donde se diluye y converge mi dualidad.

¿Qué supone ese concierto para ti y que esperas de él?

Es para mí una necesidad vital, estamos en unos tiempos que subir a un escenario es un milagro. Y para mí el 19 de marzo es eso, un milagro.

Espero dar todo de mí para que sea un día muy especial con mi gente y podamos disfrutar de tocar en directo y así, recuperar las sensaciones que nos da el escenario. Para mi será “ Respirar” …

En Condeduque voy a presentar mi nuevo proyecto que se llama TREMENDA, un discurso experimental, pero con una raíz muy tradicional

La Tremendita es multiinstrumentista y se acompaña con guitarra, bajo eléctrico y percusión…

¿Cuál es tu arma preferida sobre un escenario?

Mi voz, mi disciplina es mi voz. La guitarra, el bajo, la percusión, etc … son mis herramientas para comunicarme con mi voz y para divertirme porque me encanta tocar. Pero soy cantaora.

¿Flamenco con guitarra eléctrica?

Flamenco con bajo eléctrico y con todas las herramientas e instrumentos que me ayuden a comunicar mi verdad. El núcleo es el núcleo.

En tu caso ¿podemos hablar de fusión?

¿Fusión de músicos? SI. ¿Fusión de músicas? NO

Soy flamenca y hago flamenco, desde mi visión e inquietudes según la época y el momento pero flamenco.

Rosario tiene una imagen poderosasobre el escenario, nada convencional, y con sus instrumentos para descargar una enorme energía que transmite cuando interpreta alguno de sus temas…

Cuándo el público te ve sobre un escenario ¿qué dicen?

Pues no sé muy bien. Habrá que preguntarle al público el 19 de marzo…

La crítica te considera la gran renovadora del flamenco ¿eso es mucha responsabilidad?

Es un honor leer eso, aunque solo trato de comunicarme con el mundo a través de mi manera de entender el flamenco. Si ayudo o aporto algo por muy poco que sea para que el flamenco siga vivo en todas las generaciones será un orgullo y satisfactorio.

¿Qué quiere decir en concreto esa gran renovación?

Pues no lo sé, habrá que preguntarle a la crítica. Solo trato de expresarme como lo siento y como sé dentro de la música que me apasiona, que es el flamenco.

Tus influencias y tus referencias

Mi casa, mi familia, todos los cantaores, guitarristas de épocas anteriores, mis compañeros de camino artistas, otras músicas, teatro, poesía, la vida y lo que habita en ella son mi influencia y mi referencia. La inspiración está en todos los lugares y todas las personas.

¿Cómo te llevas con los puristas?

Por lo general, bien me llevo muy bien, quizás tenga una parte de purista también muy desarrollada, convive en mi con todo lo demás, vengo de ahí y he nacido ahí.

¿Dónde dejaste la bata de cola, si en algún momento la usaste?

En el armario, como niña andaluza que soy, es lo primero que te colocan. A pesar de que a mí familia le encantaba verme con ella, nunca me sentí cómoda, así que la guardé y hasta hoy. Eso sí, me encanta verla puesta a otras mujeres. Hay que saber llevarla.

¿El flamenco tiene que cambiar para vivir?

Todo tiene que evolucionar y transformarse para vivir. Los seres humanos en toda su vida tienen que evolucionar para vivir. Renovarse o morir. Es vital y parte de la vida.

La bata de cola la dejé en el armario, como niña andaluza que soy, es lo primero que te colocan

‘A TIEMPO’ (2010), fue su primer álbum, con su segundo trabajo, ‘FATUM’ (2012), obtiene su primera nominación a los Latin Grammy Awards a “Mejor Álbum Flamenco». ‘QASIDA’ (2015) se convierte en su tercer trabajo, un concierto en directo junto al cantante iraní Mohamed Motamedi. Obtiene su segunda nominación a los Latin Grammy Awards a “Mejor Álbum Flamenco” con su cuarto álbum, ‘DELIRIUM TREMENS’ (2018), en este proyecto da un paso más en su inquietud investigadora exponiendo el cante flamenco tradicional a nuevos entornos, tanto sonoros como armónicos, acercándose al jazz y a la electrónica.

Tu nuevo álbum será ‘Tremenda’, ¿de qué va?

Junto a mi productor Pablo Martín Jones y su visión tan especial de dar coherencia a mis necesidades artísticas, estamos haciendo un disco de flamenco donde conviven todas mis inquietudes y mi manera de coexistir con todo lo que me provoca y me llena de emoción. Un trabajo donde se le está dedicando muchas horas con mucho amor y se está cuidando hasta el último detalle.

Ya nos está dando mucha felicidad.

¿Qué podemos esperar de ese nuevo disco?

Otro paso más de Rosario en su búsqueda, en su camino, otra madurez. Una Tremenda libre de ataduras y de reglas.

Cuando haces canciones ¿quieres que las acepte el público, que le gusten o que te gusten y te llenen a ti?

Lo primero es que me tiene que gustar y llenar a mí, es vital para poder transmitir y poder comunicarme con el público que adoro y que por supuesto son lo máximo para mí. Porque por y para ellos estamos creando y son muy importantes. Pero sé que mi público, mi gente quieren que yo me enamore de lo que hago, para así poderlo comunicar.

Te pude ver y oír en un concierto poco antes de la pandemia ¿Qué ha supuesto esa crisis para ti?

Pues lo mismo que para todos, muy duro. Necesito abrazar, necesito vivir sin restricciones, necesito subir a un escenario y un largo etc. Sin entrar en temas delicados como todo lo que ha supuesto a nivel económico en este país, y en mi sector que está siendo muy difícil.

El nuevo disco presenta una Tremenda libre de ataduras y de reglas

Encerrada en el estudio la gran parte del tiempo para no desesperar.

¿La pandemia te ha cortado o has seguido en marcha?

Yo siempre sigo en marcha, es mi manera de vivir. Siempre adelante.

¿Podrás recuperar toda la energía después de este parón?

Siempre puedo, para mí no existe un NO por respuesta. No será fácil, pero lucharemos para ello.

Y energía es la que no va a faltar el día 19 sobre el escenario de Condeduque, eso seguro, porque Tremenda va a hacer honor a ese nombre, un espectáculo tremendo de fuerza, de música y, cómo no, de flamenco…