Tangana conquista 3 Grammy latinos y Sabina el Premio a la Excelencia Musical

Tangana conquista Las Vegas ¡y volverá a su Madrid con 3 premios Latin Grammy. Además, Nathy Peluso también consiguió premio a Mejor Álbum Alternativo por su álbum 'Calambre', así como Jorge Drexler por sus 2 premios recibidos junto a 'El Madrileño'. Camilo también recibe 3 galardones y Joaquín Sabina obtiene el Premio a la Excelencia Musical.

Tangana selló su consagración internacional en la gala de los Latin Grammy celebrada esta madrugada en Las Vegas, en la que consiguió los premios en las categorías de Mejor canción alternativa, por Nominao, que compuso junto a Jorge Drexler y Alizzz, y Mejor canción pop/rock, por Hong Kong, su tema con Andrés Calamaro. Son temas de El Madrileño, su último álbum, reconocido a su vez con el galardón a la Mejor ingeniería de grabación. La colaboración de Drexler como coautor de ambos temas supuso otros dos estatuillas para el uruguayo afincado en Madrid.

La gran revelación del año se convirtió en protagonista destacado de los Grammy Latinos, como quedó demostrado en una velada en la que interpretó una espectacular versión de Ingobernable. Nathy Peluso fue otra de las sensaciones de la noche, de la que salió con el premio de Mejor álbum alternativo por Calambre. También fueron galardonados otros artistas de Sony Music, como, Camilo, gran triunfador de la noche, con tres premios, y Vicentico, con dos, mientras que Marc Anthony, Ricardo Montaner y Silvestre Dangond regresan con una estatuilla cada uno.

Rauw Alejandro fue otro de los premiados, con el tema Tattoo (remix) junto a Camilo, del disco Afrodisíaco, cinco veces Platino en España, y Vicente Fernández logró el Latin Grammy al Mejor álbum de Música Ranchera/Mariacchi, por A mis 80’s. Joaquín Sabina, por su parte, recibió el homenaje de la Academia Latina de la Grabación, que lo distinguió por su Excelencia Musical.

La gran noche de la industria latina de la música se rindió ante C. Tangana en el año de El Madrileño uno de los lanzamientos de mayor impacto global de los últimos tiempos, que lo ha confirmado como uno de los músicos más innovadores e ingeniosos del género. En su espectáculo en la gala de los Latin Grammy, C. Tangana realizó una imponente versión de Ingobernable, una adaptación de su celebrado Tini Desk, arropado en esta ocasión por hasta 17 artistas. Entre ellos, Jorge Drexler, Alizzz, Antonio Carmona, Lucía Fernanda, La Húngara, Natalia Lafourcade y Nathy Peluso.

Fue uno de los momentos más memorables de la noche, pero no la única participación de un artista de Sony sobre el escenario de Las Vegas. Christina Aguilera se sumó al extraordinaria cartel de actuaciones de la ceremonia con Somos nada/Pa mis muchachas, junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole. Y Rozalén —nominada a Mejor álbum de cantautor por El árbol y el bosque— estuvo sensacional en su participación en el homenaje a Rubén Blades, Person Of The Year 2021, en uno de los actos previos organizados por la academia.

En vísperas de la gran velada, Joaquín Sabina fue galardonado en una ceremonia privada con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy, en reconocimiento de “su dinámica mezcla de folclor, rock, balada bohemia, un estilo de interpretación con ecos de blues, su complejo sentido del humor y una habilidad asombrosa para expresar sentimientos complejos en sus letras”. De Sabina, que fue protagonista destacado en el homenaje a Blades, la organización ensalzó su capacidad para “elevar el arte de escribir canciones en español a alturas inesperadas, creando un universo musical caracterizado por su poesía excéntrica pero sencilla y sus agudas observaciones sociopolíticas que han influido en varias generaciones”.

La Academia Latina de la Grabación también entregó al argentino Fito Páez el Premio a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement Award), que se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.