Presentada la quinta edición del Festival de Teatro Tradicional de Taiwán

jueves 24 de marzo de 2022 , 08:08h

El Centro Nacional para las Artes Tradicionales, con sede en la ciudad de Taipei, llevó a cabo una conferencia de prensa a fin de promocionar la quinta edición del anual Festival de Teatro Tradicional de Taiwán 2022. Según los organizadores, el tema de este año está relacionado con las deidades, los demonios y la indumentaria encantadora.

Del 1 de abril hasta el 5 de junio se llevarán a cabo una serie de producciones interpretadas por 12 grupos artísticos, que ofrecerán ópera taiwanesa, ópera hakka, así como los estilos de ópera nanguan y beiguan, espectáculos de marionetas, música de estilo tradicional y el arte japonés de contar cuentos de humor rakugo en el Centro de Teatro Tradicional de Taiwán.

La pieza central del festival será la obra The Unnamed Island: the Hagseed and the Wizard (La isla sin nombre: la semilla de la bruja y el mago), una coproducción de la Ming Hua Yuan Tian Zi Art & Culture Group, una compañía de ópera tradicional del sur de Taiwán, y la Shakespeare's Wild Sisters Group, una compañía de teatro de Taipei que se especializa en el teatro estético vanguardista.

Inspirada en la obra de William Shakespeare La tempestad, la mencionada obra presenta una historia de realismo mágico que integra la estructura clásica de una obra de Shakespeare con un nuevo tipo de ópera taiwanesa caracterizada por emplear canciones populares y efectos especiales muy diferentes a la ópera tradicional.