miércoles 25 de mayo de 2022 , 09:52h

El pasado 18 de abril, Booking.com dio a conocer un nuevo estudio que identifica las principales tendencias de consumo que van a influir en la demanda de viajes sostenibles en 2022. Los resultados de este estudio, en el que han participado más de 30.000 personas de 32 países y territorios distintos, indican que cada vez se buscan más opciones para viajar de forma sostenible. Sin embargo, la industria tiene que hacer un esfuerzo por satisfacer unas necesidades claras, y transformar estas intenciones y aspiraciones en realidad.

Casi tres cuartas partes (70%) de la comunidad viajera española ha expresado su deseo de viajar de forma más sostenible durante los próximos 12 meses, lo que supone un aumento del 56% con respecto al informe de 2021 de la empresa. Este deseo muestra una mayor conciencia colectiva a la hora de tomar decisiones que afecten de forma positiva a toda la experiencia del viaje. Más de dos tercios (68%) quieren vivir experiencias que sean representativas de la cultura local y un 64% quiere dejar los lugares que ha visitado mejor que al llegar, mientras que más de la mitad de los encuestados (55%) afirma que las últimas noticias sobre el cambio climático los han animado a tomar decisiones más sostenibles a la hora de viajar.

Un esperanzador 39% de los viajeros españoles afirma haberse quedado en un alojamiento sostenible durante el año pasado por varios motivos:

El 37% dice que eligió el alojamiento para ayudar a reducir el impacto en el medioambiente

Casi un tercio (32%) quería tener una experiencia más auténtica en el destino

Un 28% cree que los alojamientos sostenibles tratan mejor a la comunidad local

Las personas encuestadas están de acuerdo en querer evitar los destinos que reciben turistas en exceso: cerca de un tercio (31%) dice que eligió viajar en temporadas más bajas y un 28%) eligió un destino de viaje menos popular en los últimos 12 meses para evitar la masificación. Para ello, cuando pensaron en viajes futuros, un 38% dijo que estaría dispuesto a viajar solo en temporadas más bajas para evitar la masificación y el 68% reveló que evitaría destinos y atracciones populares para asegurar una distribución más uniforme del impacto y de los beneficios de su visita. Un tercio (33%) incluso estaría dispuesto a elegir un destino distinto al favorito para evitar la masificación.

Conoce cuáles son las necesidades para poder captar la demanda y generar un impacto positivo

A medida que crece la demanda de viajes sostenibles, también lo hace la oportunidad de la industria para seguir trabajando con el fin de crear y ofrecer este tipo de experiencias. La visibilidad de los alojamientos sostenibles y la conciencia de que existen sigue creciendo: un 38% de la comunidad viajera española confirma haber visto al menos un alojamiento sostenible en una web de viajes durante el último año y un 31% indica que ha buscado activamente las medidas de sostenibilidad del alojamiento antes de reservar. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que las opciones de alojamiento sostenible sean más fáciles de encontrar.

De entre quienes no se hospedaron en un alojamiento sostenible el año pasado, un 28% dijo que no sabía que existían, y un 25% dijo que aún no sabía cómo encontrarlos. Más de la mitad (64%) admite que no busca activamente las medidas de sostenibilidad del alojamiento antes de reservar, pero que las consultaría si fueran de fácil acceso. Esto pone aún más de manifiesto la importancia de que la información sobre sostenibilidad sea transparente y comprensible para un público amplio de personas.

Aunque un 73% de las personas tiene la intención de elegir un alojamiento sostenible al menos una vez durante el próximo año, todavía queda mucha gente a quien le cuesta encontrar las opciones adecuadas. Además, más de un tercio (39%) de las personas que viajan dice que las medidas de sostenibilidad de los proveedores de alojamiento y de transporte desempeñan un papel muy importante en sus decisiones sobre alojamiento y transporte respectivamente. De hecho, el 71% dice que es más probable que reserve un alojamiento sostenible (tanto si ya lo estaba buscando como si no).

Para ayudar a la gente a tomar decisiones más sostenibles y ayudar a los alojamientos que ya han hecho grandes avances en este aspecto, Booking.com lanzó en noviembre de 2021 la etiqueta de Viajes sostenibles. Esta etiqueta es una solución pionera que reconoce y muestra las medidas de sostenibilidad que han implementado los alojamientos a nivel global: 99.000 alojamientos de todo el mundo ya han recibido este reconocimiento. Al centrarse en prácticas seleccionadas por su accesibilidad, simplicidad y alto impacto, y que han verificado organismos independientes del sector como Travalyst (una iniciativa internacional de turismo sostenible), la etiqueta se ha diseñado como una herramienta universal para atender las necesidades de todo tipo de alojamientos, desde un apartamento en Ámsterdam hasta una casa particular en la India o un resort en la Gold Coast de Australia.

Además de las 32 prácticas sostenibles que se deben registrar y analizar para conseguir la etiqueta, la empresa ha ampliado el número de certificaciones y etiquetas de terceros que permiten obtener automáticamente este distintivo. Además de las certificaciones y sellos aprobados oficialmente por el Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), Green Tourism y EU Ecolabel, ahora también se han incluido los de Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED y Edge.

La etiqueta de Viajes sostenibles también cuenta con el apoyo de un programa de materiales de formación, que se ha diseñado para ayudar a los alojamientos a identificar e implementar medidas concretas para reducir su impacto medioambiental y aumentar su impacto social en el mundo. Los recursos de este programa ya están disponibles para todos los alojamientos de Booking.com, independientemente de en qué fase se encuentren, e incluyen desde consejos para definir un punto de partida sostenible hasta recomendaciones técnicas para reducir el consumo de agua y energía, entre otros.

Danielle D’Silva, responsable de Sostenibilidad en Booking.com, ha dicho: "Es enormemente alentador ver la implicación de la comunidad viajera global con los viajes sostenibles y su interés por tener un impacto positivo a la hora de descubrir el mundo, pero esto es solo el principio. Es de vital importancia reconocer el papel esencial que están desempeñando los alojamientos en este cambio, así como invertir en los productos y programas adecuados para mostrar sus esfuerzos y captar al público comprometido con el medio ambiente. Si colaboramos, podemos seguir avanzando en este viaje y convertir las buenas intenciones en experiencias de viaje más sostenibles que generarán cambios significativos, ahora y en el futuro".