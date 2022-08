Amplio programa cultural y de entretenimiento en Qatar durante la Copa Mundial de la FIFA

lunes 22 de agosto de 2022 , 09:16h

Qatar albergará más de 90 eventos especiales como parte de un amplio programa de actividades culturales y de entretenimiento que se desarrollarán de forma paralela a la Copa Mundial de la FIFA™ de este año, desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Los aficionados, para los que ya ha comenzado la cuenta atrás de los últimos 100 días que faltan para el comienzo de la Copa Mundial, tendrán acceso en los alrededores de los ocho estadios a festivales de música, exhibiciones culturales y espectáculos callejeros para toda la familia, que dispondrán además de áreas de visualización de partidos.

La principal oferta de entretenimiento durante la Copa Mundial de la FIFA™ será Corniche, un recorrido de 6 km entre el Hotel Sheraton y el Museo del Parque de Arte Islámico en el que los asistentes podrán respirar un ambiente carnavalesco. Contará con actuaciones itinerantes, actividades culturales, puestos de comida y bebida y puntos de venta. Se prevé que más de 120.000 personas puedan visitar este complejo en su hora punta.

A Corniche se suman otras alternativas culturales y de entretenimiento, como el programa Last-Mile-Culture, que tendrá lugar en los aledaños de los estadios para el disfrute de los asistentes a los partidos y que consta de más de 6.000 actuaciones en 21 puntos distintos de la ciudad: artes visuales, artesanías y patrimonio, moda y diseño, artes escénicas, música y proyecciones de películas, entre otras.

Lejos de los estadios, los asistentes podrán disfrutar del FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda, donde se transmitirá cada partido en directo y que contará además con actuaciones, puntos de venta de alimentos y bebidas, actividades y otras propuestas de los patrocinadores. El FIFA Fan Festival se inaugurará el 20 de noviembre y tendrá capacidad para albergar hasta 40.000 visitantes.

Además, se habilitarán atracciones en el Al Maha Island Lusail, que incluyen patinaje sobre hielo, espectáculos circenses, un club de playa y una amplia oferta gastronómica que cubrirá desde opciones más informales a establecimientos para los perfiles más gourmet. El Al Maha Island Lusail también albergará una variedad de conciertos y actuaciones para personas de todas las edades.

Otros puntos de interés turístico serán el 974 Beach Club, ubicado cerca del Estadio 974, que ofrecerá a cerca de 10.000 asistentes música, actividades y puntos de venta, y el Lusail Boulevard, localizado cerca del estadio donde se celebrará la final de la Copa Mundial de la FIFA™, y en el que todos los días se desarrollarán actuaciones callejeras para unas 50.000 personas.

El país organizará de forma paralela y a lo largo de toda su geografía otras actividades culturales y de entretenimiento dirigidas a los turistas, incluidos museos, Souq Waqif, Katara Cultural Village y Msheireb Downtown Doha.

“Los fans deben esperar una experiencia increíble a su llegada a Qatar en el que será el mega evento más espectacular que jamás se haya realizado tanto en nuestro país como en esta región. Gracias a la estrecha colaboración con nuestros partners, ofreceremos una amplia gama de actividades de entretenimiento, tanto para los locales como para los visitantes. Nuestro objetivo es ofrecer la edición de la Copa Mundial de la FIFA más emocionante que se haya vivo en toda la historia de la competición”, asegura Khalid Al Mawlawi, Director General Adjunto del Marketing, Communications & Event Experience of the Supreme Committee for Delivery & Legacy.

Match Day Shuttle: 24 horas de inmersión en la FIFA Qatar 2022™

La organización de la Copa Mundial ha puesto en marcha el Match Day Shuttle, que permite a los aficionados que no se alojan en Qatar volar al país, ver un partido de su elección y regresar a su punto de origen en 24 horas. El servicio está siendo ofrecido por Qatar Airways y una gran cantidad de aerolíneas en la región, incluidas Saudia, Flydubai, Air Arabia, Kuwait Airways y Oman Air.

Todos los asistentes deberán solicitar la tarjeta Hayya Card que proporcionará a sus titulares una serie de beneficios, incluido el acceso al estado de Qatar, la entrada a los estadios (con un ticket válido para el partido) y la posibilidad de utilizar el transporte público de forma gratuita. Tanto el sitio web como la aplicación móvil de la tarjeta están ya operativas para gestionar las solicitudes.