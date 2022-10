En TIS se presentarán las tendencias turísticas y se dará a conocer el futuro del sector

jueves 27 de octubre de 2022 , 09:42h

TIS - Tourism Innovation Summit 2022, la cumbre internacional de innovación turística y tecnológica, vuelve al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) del 2 al 4 de noviembre donde reunirá a más de 6.000 congresistas. Este año, el congreso contará con más de 400 expertos internacionales de primer nivel que desgranarán las nuevas tendencias que están transformando la industria turística y dando forma al futuro del sector. Conocer cómo está evolucionando la industria hotelera, cómo los destinos europeos están aplicando tecnologías como IA o análisis de datos para ser más resilientes ante coyunturas externas, y cómo están cambiando las experiencias de los turistas en sus viajes serán algunos de los pilares que se abordarán en el Tourism Innovation Global Summit.

Entre los expertos destacados estará Gerd Leonard, CEO de The Future Agency, incluido entre los 100 europeos más influyentes por Wired UK por inspirar a millones de personas con su lema “personas, planeta, propósito y prosperidad”. En su intervención, Leonhard aportará su perspectiva futurista sobre la nueva era de la industria de los viajes a partir de su dilatada experiencia en importantes empresas como Microsoft, NBC, Visa, Google o la Comisión Europea. El también autor del best seller ‘Technology vs Humanity’ reflexionará sobre los cambios que traerán los próximos 10 años al sector y los nuevos viajes, influido por tres principios básicos: el holístico, el circular y el humano, donde la tecnología y la sostenibilidad tienen mucho que decir. El experto explicará, asimismo, cómo prepararse para tomar las mejores decisiones en el nuevo modelo de turismo.

Otro de los líderes que pasarán por la próxima edición de TIS 2022 es Tim Hentschel, el cofundador y CEO de HotelPlanner. Hotelero de tercera generación, Hentschel compartirá la visión que le ha proporcionado pertenecer a una empresa líder en tecnología de viajes que aplica la inteligencia artificial. El directivo, con una experiencia consolidada de más de 20 años en la industria, expondrá cómo la innovación tecnológica juega un papel fundamental en la configuración de la industria hotelera y cómo puede el sector mantenerse a la vanguardia para responder a las demandas cambiantes de los consumidores.

Asimismo, Bas Lemmens, CEO de Meetings.com, Diego Calvo, CEO y fundador de Concept Hotel Group, Annakaisa Ojala, de Visit Finland, y Mark Robinson, de Scenic Luxury Curises & Tours, analizarán como la digitalización está revolucionando el sector y cuáles son las nuevas tendencias y los nuevos hábitos del viajero.

Nuevas demandas, nuevas experiencias de viaje

Otro de los pilares que se tratarán durante TIS2022 serán los grandes cambios de los consumidores en las experiencias de viaje y la importancia de conocer las nuevas demandas de los viajeros para dar respuesta al mercado. El congreso desvelará una nueva investigación exclusiva de Arival y Phocuswright, que aborda los cambios que se están produciendo entre los viajeros a la hora de realizar sus traslados y vivencias turísticas. Además, Douglas Quinby, cofundador y CEO de Arival, dará a conocer las tendencias de los viajeros estadounidenses y europeos sobre cómo encuentran y reservan sus viajes, y qué necesita conocer la industria y para atraer nuevos turistas.

Otro experto consolidado en investigación, Wouter Geerts, director de investigación de Skift, la compañía especializada en información de la industria turística, expondrá las oportunidades que surgen en el sector turístico ante la incertidumbre actual que vivimos debido a acontecimientos internacionales como la guerra de Ucrania, el impacto de la inflación o la lucha por el cambio climático. Como analista de la industria turística, ofrecerá una presentación global basada en datos con el fin de dar respuesta a los retos actuales y futuros del sector. Por su parte, Cristina Polo, analista de mercado EMEA de Phocuswright, compartirá las principales tendencias tecnológicas y turísticas que están transformando el proceso de compra del viajero y su experiencia durante el viaje, mientras que Ada Xu, directora regional EMEA de Fliggy (Alibaba Group), ofrecerá una visión general del panorama turístico en China.

Junto a más de 400 ponentes internacionales, más de 150 firmas expositoras como Accenture, Amadeus, CaixaBank, City Sightseeing Worldwide, The Data Appeal Company, EY, Mabrian, MasterCard, Telefónica Empresas, Convertix, Keytel y PastView, entre muchas otras, presentarán en TIS2022 sus últimas soluciones en Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data & Analytics, Marketing Automation, tecnología contactless o Predictive Analytics, entre otras, para el sector turístico.