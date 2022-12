Un fin de semana transformador en SO/ Sotogrande

SO/ Sotogrande presenta su retiro transformador, “Parar para Avanzar” by Elisa Errea Health Coach, una apuesta para disfrutar de un fin de semana orientado al bienestar, a ser consciente, a trazar pautas para tomar control, proyectar nuestro “Yo del futuro” y aprender las herramientas definitivas para construir nuestra mejor versión.

Con Coaching, Yoga, Nutrición, Senderismo y Gastronomía de Autor, este Wellness Camp de 3 días, ofrece el tiempo y el espacio para poder reflexionar sobre ¿Cómo te encuentras?, ¿Cómo quieres estar el resto de tu vida?, ¿Cuáles son tus valores y tu visión? y, sobre todo, aprender las herramientas necesarias para alcanzar el bienestar personal.

La nueva dirección de WELLNESS CLUB Sotogrande by SO/ Sotogrande, a cargo de Ana Yagüe, ha puesto el foco en la creación de una revolucionaria propuesta de Bienestar 360º que contribuye a alcanzar una plenitud desde el interior, para potenciar los resultados en el exterior. Entre sus muy atractivas propuestas, se incluyen charlas y talleres orientados al bienestar y cultivo personal, que complementan sus tradicionales Tratamientos Signature para el cuerpo de la mano de ESPA o sus magníficos faciales by QMS. Así, el primero de ellos, tendrá lugar entre el 24 y 26 de Marzo de 2023 en el exclusivo resort 5* de Sotogrande, y cuenta con plazas limitadas para garantizar resultados personalizados.

SO/ Sotogrande, propone un fin de semana para disfrutar de la vida, y que sirva de arranque para tu nueva vida. El objetivo, crear hábitos duraderos que te ayuden a sentirte mejor que nunca para disfrutar con plenitud todas las facetas de tu vida, controlando el estrés, manejando posibles desequilibrios, y permitiéndonos libremente vivir la vida que deseamos.

Elisa Errea, empresaria y Health Coach de Medicina Funcional. Trabaja con personas autoexigentes que sienten que han dejado de lado su salud por dedicarse en cuerpo y alma a su profesión o al cuidado de los demás. En sus formaciones aborda todos los pilares del bienestar: Alimentación, Manejo del stress, Movimiento, Sueño y Bienestar Emocional; y mediante las herramientas del Coaching, el diseño de comportamiento, la psicología positiva y la medicina funcional, ayuda a las personas a tener control sobre su salud y su futuro, creando hábitos de vida duraderos.

El completo e interesante programa diseñado por Elisa Errea se agrupa en las siguientes fases: Pararnos a pensar, mediante ejercicios de estimulación orientados a pensar en Tu Futuro Yo con ilusión. Crear nuestra Caja de herramientas, a través de los pilares del bienestar -su identificación y manejo dentro de nuestro estilo de vida- y el stress. Poner la rueda en marcha, creando hábitos duraderos que nos ayuden a evolucionar.

Todos los asistentes, tendrán además la oportunidad de tener una One to One privada con la Coach, donde podrán resolver de manera personalizada dudas y compartir inquietudes para volver a casa con las ideas claras, pudiendo planificar el estilo de vida deseado de manera duradera. De igual modo, el programa incluye sesiones de yoga matinales, y senderismo, diseñadas para fluir y conectar con uno mismo.

Gastronomía Consciente by Leandro Caballero

Una cuidada propuesta gastronómica trabajada en sintonía con Leandro Caballero, Chef Ejecutivo de SO/ Sotogrande, complementa el programa con menús diseñados para la ocasión y que podrán degustarse en los distintos restaurantes del resort, entre los que destacan su restaurante más gourmet: Cortijo, donde los participantes, podrán además disfrutar de una cata privada guiada por la misma Elisa Errea.