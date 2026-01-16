iryo conecta a sus viajeros con la actualidad de EFE en tiempo real

viernes 16 de enero de 2026 , 09:00h

iryo avanza en su estrategia de digitalización y mejora de la experiencia de cliente firmando un acuerdo de colaboración con la Agencia EFE. Una alianza estratégica que tiene como objetivo ofrecer un valor añadido tangible a los pasajeros, integrando información de calidad y movilidad sostenible.

Gracias a este acuerdo, la flota de iryo ha incorporado códigos QR personalizados en todos los asientos de sus trenes. Al escanearlo, el viajero accede de forma automática y gratuita al portal económico de la Agencia EFE donde podrá consultar las últimas noticias en tiempo real.

“El tiempo de viaje es un activo cada vez más valioso. A través de esta iniciativa, queremos que nuestros pasajeros puedan aprovecharlo de la forma que mejor se adapte a su día a día, ya sea para informarse, trabajar o simplemente estar conectado a la actualidad, siempre desde un entorno cómodo, digital y en el que prime la calidad”, ha destacado Fabrizio Favara, CEO de iryo.

En palabras de Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia EFE, “el objetivo es fomentar el acceso a una información económica de calidad y en tiempo real que incluye noticias y análisis. Un reflejo del trabajo diario de la Agencia EFE, que ofrece información contrastada y verificada, valores que comparte con iryo en esta colaboración público-privada que promueve la difusión de información económica confiable”.

Pioneros en información a bordo

Esta colaboración posiciona a iryo como el primer operador ferroviario que colabora con la Agencia EFE en este formato, reafirmando su carácter innovador. La iniciativa busca enriquecer el tiempo de viaje y facilitar el acceso a una fuente de información veraz, fiable y actualizada como EFE. De esta manera, iryo garantiza que todos sus usuarios puedan mantenerse conectados con la actualidad mientras se desplazan a 300 km/h entre las principales ciudades españolas.

Con esta integración de tecnología y contenidos, la compañía continúa elevando sus estándares de calidad y confort, apostando por una experiencia a bordo que va más allá del transporte y que combina excelencia en el servicio, utilidad digital y una forma de viajar más eficiente, conectada y alineada con las nuevas necesidades de los viajeros.