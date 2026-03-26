Conciertos Especiales de Semana Santa en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial

jueves 26 de marzo de 2026 , 08:00h

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) presenta sus Conciertos Especiales de Semana Santa en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial los días 1, 4 y 5 de abril de 2026.

Los tres conciertos están pensados para disfrutar de la espiritualidad de estas fechas tan señaladas.

El miércoles 1 de abril el Coro de la Comunidad de Madrid, acompañado por un conjunto instrumental de la ORCAM y bajo la dirección de Javier Camarena, protagonizará el concierto Dolor y Gloria, en el que interpretará las conocidas obras Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi y Gloria de Antonio Vivaldi en la Sala de Cámara del Teatro Auditorio. Estas obras del siglo XVIII mostrarán dos miradas complementarias sobre las emociones y sentimientos más vinculados a la Semana Santa: desde el lamento íntimo de la composición de Pergolesi, hasta el júbilo, súplica y contemplación presentes en la pieza de Vivaldi.

El sábado 4 de abril la Sala de Cámara acogerá al Cuarteto Bretón -una de las formaciones camerísticas más destacadas y activas de España- con un magnífico programa compuesto por Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn, compuesta originalmente como una obra orquestal para el servicio de Viernes Santo en la Santa Cueva de Cádiz. La versión para cuarteto de cuerda que podrá escucharse el día 4 intensifica el carácter íntimo y contemplativo de la pieza, convirtiéndola en una de las más emotivas del compositor austriaco.

Por último, el domingo 5 de abril se presentará en la Sala Sinfónica la aclamada Pasión según San Juan de J.S. Bach, en un concierto en colaboración con el Festival Internacional de Arte Sacro. El Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Javier Carmena, se une a La Ritirata para interpretar la que es considerada como una de las piezas fundamentales de la música sacra. Dirigidas por el maestro Josetxu Obregón, las dos formaciones transitarán el relato de la crucifixión de esta obra maestra, poderosa y dramática. Los solistas, el coro y la orquesta representarán el dolor de Jesús, el desconcierto de los discípulos y la ira de la multitud.

El Ciclo de Conciertos de la ORCAM en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial continuará el 16 de mayo, coincidiendo con las festividades de San Isidro, con un programa especial de zarzuela que incluye algunas de las obras más conocidas del género. El concierto, que se titula ¡Viva Madrid!, estará dirigido por José Luis López Antón y contará con la participación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

Ya en verano, será el turno de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), que el 5 de julio actuará bajo la batuta del director peruano Dayner Tafur-Díez en un concierto en el que se podrá escuchar la Sinfonía n.º 9 de Dmitri Shostakovich y la Sinfonía n.º 2 de Johannes Brahms. Dos días después, el 7 de julio, maestro y orquesta repetirán la actuación en el Auditorio Nacional de Música, dentro de la temporada 25/26 de la ORCAM.

El Ciclo de Conciertos del Teatro Auditorio continuará elcon un concierto dirigido por, y el, con un concierto dirigido por. El programa de estas dos últimas citas se dará a conocer próximamente.