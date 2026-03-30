El Instituto Cervantes inaugura oficialmente su centro en Orán (Argelia)

lunes 30 de marzo de 2026 , 08:45h

El Instituto Cervantes ha inaugurado oficialmente el centro de Orán (Argelia), un edificio moderno que desde 2019 es sede de la institución en el barrio residencial de Saint Hubert, en un acto que ha contado con la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En la inauguración también han estado presentes el director del centro en Orán, Juan Manuel Cid Muñoz; el embajador de España en Argelia, Ramiro Fernández Bachiller, y la directora de Cultura de Orán, Bouchra Salhi.

El ministro ha descubierto la placa de la inauguración oficial del centro y ha firmado en el libro de honor. Albares ha agradecido la labor de difusión del español de la institución española, destacando el desempeño del centro de Orán, también por su trabajo para el entendimiento entre diferentes pueblos.

Además, ha visitado la biblioteca del centro, que cuenta con el nombre del fotógrafo Francesc Boix. Este espacio es un homenaje al fotógrafo español deportado en 1941 desde Francia al campo de concentración de Mauthausen, en cuyo laboratorio fotográfico trabajó.

Allí, sustrajo negativos que reflejaban la realidad del campo y el exterminio de los presos por las SS y sus imágenes fueron aportadas como pruebas para condenar a varios líderes nazis en los juicios de Nuremberg y Dachau en 1946.



Presencia del Cervantes en Orán

En Orán, la presencia del Instituto Cervantes comenzó inicialmente con un centro cultural dependiente del consulado en 1990 y, desde 2003, empezó a funcionar como antena del centro de Argel con aulas externas en las ciudades de Mostaganem, Tremecén, Sidi Bel Abbes y Mascara.

En septiembre de 2008 se constituyó como centro independiente. Tras su paso por diferentes ubicaciones en la ciudad, desde 2019 un moderno edificio acoge sus instalaciones en el barrio residencial de Saint Hubert.

Se estima que actualmente unos 40.000 alumnos argelinos estudian la lengua española en la educación reglada del país (enseñanza primaria y secundaria), y unos 3.500 en la universidad. Los Institutos Cervantes presentes en el país africano, en Argel y Orán, vienen realizando una importante labor en este campo desde hace décadas.



Alta inscripción de alumnos

Ambos centros ocupan los primeros puestos por número de alumnos en la red de Institutos Cervantes, convirtiendo a Argelia en el tercer país del mundo de la red en volumen de actividad de enseñanza.

Asimismo, ambos institutos se encuentran entre los diez primeros centros de la red en número de matrículas. En el caso de Orán, en el año 2025 además se produjo un incremento tanto en alumnos matriculados como en exámenes DELE respecto a años anteriores. Así, las matrículas se situaron en un total de 4.091 (frente a las 3.095 de 2024), mientras que los exámenes DELE fueron 306 (190 en el año anterior).

El primer Instituto Cervantes que se implantó en Argelia fue el de su capital, Argel, uno de los centros más antiguos de la red de Institutos Cervantes en el mundo, y más adelante se abrió el de Orán. En la capital argelina el germen del Instituto fue el Centro Cultural Español dependiente del Consulado de España, cuyo edificio es aledaño al Instituto Cervantes.