El Cervantes de Shanghái inaugura la Biblioteca Marcela de Juan

lunes 13 de abril de 2026 , 08:30h

El Cervantes de Shanghái ha inaugurado la Biblioteca Marcela de Juan, en una jornada que ha homenajeado la vida y legado de esta traductora y escritora chino-española —cuyo nombre de nacimiento era Huan Ma Cé—, todavía poco conocida, y que da nombre a este espacio del Cervantes de la megalópolis asiática.

La ceremonia ha contado con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y la directora del Cervantes de Shanghái, Isabel Cervera. Además, se ha celebrado una mesa redonda en torno a la figura de esta autora, que supo unir China y España a través de traducciones de la poesía clásica china al español —fue pionera en la traducción directa sin pasar por idiomas intermedios como el inglés o el francés—, artículos, entrevistas y conferencias.

En este acto, García Montero ha ahondado en su figura, junto con la especialista Mi Tian, profesora de la Universidad de Nankái, y las directoras de los Cervantes en China, Isabel Cervera (Shanghái) e Inmaculada González Puy (Pekín), así como la directora de Cultura y Bibliotecas, Raquel Caleya. El director del Cervantes ha remarcado que este encuentro servirá «para visibilizar el gusto por el conocimiento que representa un libro, la traducción y un sano empeño en unir culturas».

«Hoy, aquí en Shanghái hemos iniciado la recuperación de la figura de Marcela de Juan por el Instituto Cervantes para compartir el trabajo de una pionera en las relaciones culturales entre China y España», ha añadido. Fue una figura excepcional, de una gran modernidad, a través de la cual podemos acercarnos a momentos históricos de ambos países entre las años 20 y 70 del pasado siglo —las guerras mundiales, la Rebelión de los Bóxers, la Revolución Maoísta, la República española o el franquismo—. La inauguración también ha contado con una exposición retrospectiva y la proyección de algunas de sus entrevistas en la década del setenta en la televisión española.

La muestra «Marcela de Juan: una vida entre lenguas», con la colaboración de las especialistas Marisa Peiró y Mi Tian, se podrá visitar hasta el 15 de junio en la biblioteca del Cervantes de Shanghái. Incluye libros, conferencias y apariciones en los medios chinos y españoles a lo largo de casi un siglo de vida, y contará con un fondo de autor para la investigación y consulta.

«En este tiempo de preparación de la exposición, hemos encontrado nuevos materiales para la investigación, como son los originales de prensa, recuperado material audiovisual y múltiples referencias a su obra que permitirá ir enriqueciendo su legado, así como el de los pioneros españoles como Abelardo Lafuente, Antonio Ramos y tantos otros que dejaron su huella en Shanghái», ha indicado García Montero.

Primeras traducciones de poesía china en España

Hija de un diplomático mandarín de alto rango, que hablaba español, y una madre belga, Marcela de Juan (La Habana, 1905 - Ginebra, 1981) vivió entre Madrid y Pekín desde pequeña, integrada a la vida social y cultural de ambos países. A pesar de las discriminaciones e imposiciones de la época a un lado y otro del mundo, estudió y aprendió ambos idiomas.

Fue la responsable de las primeras traducciones directas de la poesía china en España y una cronista de su tiempo a través de artículos y reportajes publicados en revistas y periódicos madrileños —como ABC, Revista de Occidente o Estampa— que desmontaban mitos y estereotipos sobre China.

Su labor como traductora e intérprete fue pionera, siendo una de las primeras en traducir literatura china al español y en profesionalizar este campo en España. Dominaba varios idiomas y trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de participar en congresos internacionales y fundar la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI).

Su obra incluye antologías de cuentos y poesía china, así como numerosos artículos y conferencias sobre arte, literatura e historia de China. En sus últimos años, regresó en varias ocasiones a China, reflexionando sobre sus transformaciones en sus memorias La China que ví y entreví.

La biblioteca de Shanghái, desde 2007

Carmen Caffarel, por entonces directora del Instituto Cervantes, entregó en el año 2007 la primera dotación de fondos –con un total de 4.000 libros- a la biblioteca del centro, que se inauguró con una superficie de 125 metros cuadrados con la presencia de los entonces Príncipes de Asturias. Ese legado fundacional contenía, entre otros títulos, ediciones críticas de los grandes clásicos en español y volúmenes de poesía de autores españoles e hispanoamericanos vinculados a la literatura oriental, como Octavio Paz.

Desde el 2025, la biblioteca ha incorporado casi 1.500 títulos de literatura en español traducida al chino a su colección local, y ha editado el Catálogo de literatura en español traducida al chino, una publicación de libre descarga desde la web del Cervantes, en la que se recuperan casi 110 años de historia común a través de títulos y autores de España e Hispanoamérica en chino.