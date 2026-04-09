Cyprus Airways nombra a Discover the World Spain como su representante en España

jueves 09 de abril de 2026 , 10:15h

Discover the World Spain ha anunciado oficialmente la incorporación de Cyprus Airways a su cartera de aerolíneas representadas en el mercado español, fortaleciendo así su presencia internacional y ampliando las opciones comerciales para las agencias de viajes españolas.

Como parte de esta nueva etapa, Cyprus Airways reanuda su vuelo directo entre Barcelona y Lárnaca a partir del 29 de marzo, operando dos frecuencias semanales (domingo y miércoles). Posteriormente, el 1 de junio, la aerolínea añadirá una tercera frecuencia semanal, disponible los domingos, lunes y miércoles, lo que refuerza la conectividad entre España y Chipre justo antes del verano.

Cyprus Airways también ofrece conexiones muy convenientes desde Barcelona a destinos como Atenas, Beirut, Dubái o Tel Aviv, a través de su hub en Lárnaca.

Expansión de presencia comercial y apoyo al canal de distribución

La aerolínea chipriota potencia su estrategia de crecimiento en Europa mediante esta colaboración con Discover the World - Spain, que aportará su experiencia en ventas, marketing y desarrollo de negocio para posicionar la marca en el mercado español e impulsar las reservas a través de los canales profesionales.

Eva Bretos Cano, directora de Discover the World - Spain, señala que "Estamos entusiasmados de representar a Cyprus Airways en España, una aerolínea con una propuesta sólida y un destino con un enorme atractivo para el viajero español. El relanzamiento de la ruta Barcelona–Lárnaca llega en un momento clave, con una creciente demanda hacia destinos mediterráneos y culturales. Desde Discover the World - Spain trabajaremos de la mano de la aerolínea y del canal de distribución para maximizar su visibilidad, apoyar a las agencias y contribuir a un crecimiento sostenido en el mercado.”