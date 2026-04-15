Cómo elegir la cápsula adecuada para tu giradiscos según tu vinilo y equipo de sonido

miércoles 15 de abril de 2026 , 09:45h

El resurgir del vinilo ha devuelto a muchos hogares el placer de escuchar música en formato físico. Sin embargo, uno de los componentes más determinantes en la calidad del sonido sigue siendo, para muchos usuarios, un gran desconocido: la cápsula del giradiscos.

Ubicada en el extremo del brazo, la cápsula es la encargada de leer los surcos del vinilo y transformarlos en señal eléctrica, que posteriormente se convierte en sonido. Su elección influye directamente en la claridad, el nivel de detalle y la sensación de espacio durante la reproducción.

Por ello, la compañía Audio-Technica, especializada en el diseño de cápsulas fonográficas, ofrece algunas claves para entender sus diferencias y elegir la opción más adecuada en función del uso, el equipo y el presupuesto.

MM y MC: dos tecnologías, dos formas de escuchar

En el mercado predominan dos tipos de cápsulas: las de imán móvil (MM) y las de bobina móvil (MC).

Las cápsulas MM son las más extendidas por su versatilidad y facilidad de uso. Funcionan mediante pequeños imanes que se desplazan siguiendo el surco del vinilo. Destacan por su resistencia, compatibilidad con la mayoría de equipos y por permitir el cambio de aguja sin necesidad de sustituir toda la cápsula.

Por su parte, las cápsulas MC están orientadas a quienes buscan una mayor fidelidad sonora. Su diseño permite una lectura más precisa del surco, lo que se traduce en un sonido más definido, mejor separación de instrumentos y menor distorsión. A cambio, requieren equipos compatibles y una mayor inversión.

La aguja, clave en la precisión y la durabilidad

El tipo de aguja —la parte que entra en contacto directo con el disco— es otro factor esencial tanto para la calidad del sonido como para la conservación del vinilo.

Los perfiles más sencillos, como el cónico, ofrecen resistencia y un coste más asequible. A medida que aumenta la complejidad, las agujas elípticas mejoran el seguimiento del surco, mientras que opciones más avanzadas como Microlinear o Shibata permiten una lectura mucho más precisa, captando un mayor número de matices y reduciendo la distorsión.

En términos prácticos, una mayor precisión no solo mejora la experiencia de escucha, sino que también contribuye a alargar la vida útil tanto de la aguja como de los propios discos.

Qué cápsula elegir según el usuario

Desde Audio-Technica recomiendan adaptar la elección al perfil de uso.

Para quienes se inician en el vinilo, las cápsulas MM son la opción más adecuada por su facilidad de instalación y mantenimiento, así como por su buena relación calidad-precio.

Los usuarios con mayor experiencia pueden optar por modelos MM de mayor precisión, que permiten mejorar notablemente el nivel de detalle sin necesidad de modificar el resto del equipo.

En el caso de los perfiles más exigentes, las cápsulas MC representan la mejor opción para extraer el máximo potencial del sistema de sonido, ofreciendo un nivel superior de fidelidad y rendimiento.

“El vinilo no es solo una tendencia, sino una forma de escuchar música con una mayor conexión emocional. Entender cómo funciona cada componente permite disfrutarlo al máximo”, explica Sylvain Hochart, managing director de la compañía en Iberia.